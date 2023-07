GP de Belgique: Charles Leclerc s’attend à une course «difficile» depuis la pole alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton voient le progrès

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc a déclaré que cela « fait du bien » d’être en pole position dimanche après la pénalité de Max Verstappen, mais pense qu’il sera difficile de garder sa Ferrari en tête.

Charles Leclerc a déclaré que cela « fait du bien » d’être en pole position dimanche après la pénalité de Max Verstappen, mais pense qu’il sera difficile de garder sa Ferrari en tête.

Le poleman Charles Leclerc a déclaré que Ferrari avait « de bonnes chances d’obtenir un excellent résultat » lors du Grand Prix de Belgique de dimanche, mais admet qu’il n’est « pas confiant » de retenir les Red Bulls derrière lui.

Leclerc a hérité de la pole position après avoir terminé deuxième des qualifications de vendredi car Max Verstappen, qui était en tête de la feuille de temps, a encouru une pénalité de cinq places sur la grille après avoir dépassé son quota de pièces de boîte de vitesses pour la saison.

Après avoir remporté le Sprint de samedi pour porter son avance au championnat du monde à 118 points, Verstappen partira en favori dimanche malgré sa position de sixième sur la grille.

Leclerc, qui a enduré une première moitié de saison difficile après avoir été le challenger le plus proche de Verstappen l’année dernière, est à la recherche d’une première victoire et seulement d’un troisième podium de sa campagne.

Interrogé sur ses chances de victoire, Leclerc a déclaré : « Pas confiant, surtout avec deux gars de Red Bull juste derrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson de Sky Sports compare la différence entre Max Verstappen et Charles Leclerc lors de leurs tours de qualification au Grand Prix de Belgique. Anthony Davidson de Sky Sports compare la différence entre Max Verstappen et Charles Leclerc lors de leurs tours de qualification au Grand Prix de Belgique.

« Je pense qu’ils ont une bien meilleure voiture de course que la nôtre.

« C’est formidable de commencer en premier et je pense que cela nous donne une bonne chance d’avoir un bon résultat, mais dire que nous viserons la victoire, je pense que c’est probablement un peu trop optimiste.

« S’il y a une opportunité pour une raison quelconque, comme toujours, j’essaierai de l’obtenir, mais je pense qu’il sera difficile d’essayer de garder ces gars derrière. »

Verstappen confiant de répéter les exploits de 2022

Verstappen cherche à devenir le deuxième pilote de l’histoire de la F1 à remporter huit courses successives, tandis que Red Bull peut revendiquer un 13e triomphe consécutif en Grand Prix, un record.

C’est à peu près à ce stade la saison dernière que Verstappen a commencé à montrer une domination qu’il a presque totalement maintenue depuis, avec une victoire remarquée à Spa l’année dernière alors qu’il s’imposait facilement depuis la 14e place sur la grille.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez comment Max Verstappen a grimpé dans le classement depuis le milieu du peloton pour finir par remporter le GP de Belgique 2022. Découvrez comment Max Verstappen a grimpé dans le classement depuis le milieu du peloton pour finir par remporter le GP de Belgique 2022.

Bien que le Néerlandais n’ait jamais gagné à partir de la sixième place sur la grille, il est sans surprise confiant de changer cela.

dit Verstappen. « L’année dernière, nous avons commencé 14e et je pense que cette année, la voiture est meilleure, donc je vise toujours à gagner la course à coup sûr. »

Réfléchissant à sa victoire au Sprint, Verstappen a ajouté : « La voiture était rapide. Nous savions déjà sur un tour que nous n’étions pas mauvais, mais il semblait aussi qu’en course, nous étions assez bons pour garder les pneus en vie. Donc j’espère que nous pourrons faire pareil demain s’il fait sec.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen rentre chez lui pour remporter le Grand Prix Sprint de Belgique avec près de 6,5 secondes. Max Verstappen rentre chez lui pour remporter le Grand Prix Sprint de Belgique avec près de 6,5 secondes.

« Mais demain, bien sûr, je pars un peu plus loin. Je dois faire attention à ne pas avoir de dégâts sur la voiture.

« Dès que j’ai juste un tour propre, je pense qu’à partir de là, nous pouvons avancer. »

Hamilton espère « combattre » Leclerc, Perez

Lewis Hamilton, qui a affiché un rythme encourageant dans sa Mercedes améliorée tout au long du week-end, a également bénéficié de la rétrogradation de Verstappen et partira de la troisième place derrière l’autre Red Bull de Sergio Perez.

Alors que les conditions changeant presque constamment à Spa ont rendu difficile l’évaluation du véritable rythme sec d’une équipe, Hamilton a été très compétitive.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton pense que sa collision avec Sergio Perez était « un peu un incident de course », tandis que Perez affirme que Hamilton « a enlevé tout le côté droit » de sa voiture. Lewis Hamilton pense que sa collision avec Sergio Perez était « un peu un incident de course », tandis que Perez affirme que Hamilton « a enlevé tout le côté droit » de sa voiture.

Le septuple champion du monde a terminé quatrième du Sprint après avoir dépassé Perez, mais a ensuite été rétrogradé au septième rang par une pénalité de cinq secondes pour avoir provoqué une collision avec le Mexicain.

Comme Leclerc, Hamilton n’est pas optimiste quant à garder Verstappen derrière lui, le joueur de 38 ans espère mener le « combat » contre les deux voitures qui démarrent devant lui, tout en repoussant le duo McLaren Oscar Piastri et Lando Norris.

« Notre rythme a généralement été correct », a déclaré Hamilton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson de Sky Sports analyse la collision entre Sergio Perez et Lewis Hamilton. Anthony Davidson de Sky Sports analyse la collision entre Sergio Perez et Lewis Hamilton.

« Troisième demain, j’ai une Ferrari et Perez devant, donc j’espère pouvoir combattre ces gars-là.

« À un moment donné, Max viendra naviguer et j’essaierai juste de garder les McLaren derrière. »

Calendrier du GP de Belgique en direct de Sky Sports F1

dimanche 30 juillet

7h25 : course de Formule 3

8h55 : course de fond de Formule 2

12h30 : Grand Prix dimanche – Préparation du GP de Belgique

14h : LE GRAND PRIX DE BELGIQUE

16h : Chequered Flag – Réaction du GP de Belgique

17h : Carnet de notes de Ted

Regardez toutes les sessions du week-end Sprint à Spa en direct sur Sky Sports F1. Diffusez le GP de Belgique et plus encore avec NOW.