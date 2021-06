GP d’Azerbaïdjan : Sebastian Vettel ravi du premier podium d’Aston Martin après avoir provoqué la montée en flèche de Bakou

4:37



Sergio Perez, Sebastian Vettel et Pierre Gasly ont pris les trois premières places du podium à Bakou.

Sebastian Vettel a admis qu’il était « sur la lune » de décrocher le premier podium de sa carrière Aston Martin après une performance de pilote du jour au GP d’Azerbaïdjan.

Finissant deuxième à partir de la 11e place sur la grille, Vettel a obtenu son meilleur résultat depuis octobre 2019 chez Ferrari et a remporté la première tribune pour le nom de l’équipe Aston Martin en F1.

« Une belle journée. Je suis aux anges », a déclaré un Vettel rayonnant, dont la course a pris vie à un rythme impressionnant lors d’un premier relais de 18 tours.

De retour en piste après son premier arrêt à une sixième place nette avec des pneus plus frais que les voitures devant, Vettel a dépassé à la fois Charles Leclerc et Pierre Gasly dans le premier tour lorsque la course a repris après l’accident à grande vitesse de Lance Stroll dans la sœur Aston. voiture Martine.

Vettel a ensuite gagné deux autres positions lorsque Max Verstappen s’est écrasé – un incident qui a déclenché un drapeau rouge et la suspension temporaire de la course – puis de Lewis Hamilton après que le pilote Mercedes a glissé hors de la piste au redémarrage.

Deuxième à Bakou derrière Sergio Perez de Red Bull, il suit de près la forte poussée de Vettel à Monaco, où il a marqué ses premiers points pour sa nouvelle équipe avec la cinquième place.

Le 122e podium de sa carrière dimanche était particulièrement doux pour le quadruple champion.

« Cela fait aussi longtemps, donc je pense que c’est toujours agréable de rejoindre une nouvelle équipe pour obtenir de bons résultats », a déclaré Vettel, qui a maintenant remporté des podiums pour quatre équipes différentes en F1.

« Je me suis assis ici jeudi et j’ai dit que j’étais là pour gagner et j’ai apprécié la course parce que je me rapprochais de plus en plus d’endroits que j’apprécie de plus en plus.

« Évidemment, quand j’étais P4, je sais que c’est de bons points pour l’équipe, pour moi-même, mais dès que nous sommes montés sur le podium, j’ai vraiment pensé aussi que nous pouvions avoir notre mot à dire si quelque chose se passait. Nous devons être là, être précis. «

L’Allemand, élu pilote du jour lors du vote des fans de F1 pour la deuxième épreuve consécutive, a ajouté : « Dans le drapeau rouge, je suis resté dans la voiture, je voulais rester dans la zone et ne pas me distraire, donc être prêt .

« [I] senti que nous avons évidemment fait de notre mieux aujourd’hui. »