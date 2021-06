GP d’Azerbaïdjan : quand regarder la course, les qualifications et les entraînements en direct sur Sky Sports F1

Max Verstappen et Red Bull mettent en jeu leur nouvelle avance au championnat alors que la Formule 1 revient dans les rues de Bakou pour le GP d’Azerbaïdjan ce week-end.

Après un an d’absence en raison de la pandémie, la course du cœur de la ville au bord de la mer Caspienne fait sa cinquième apparition au calendrier.

De la « rage au volant » de Sebastian Vettel en 2017, à la collision Red Bull de 2018, en passant par les drames des essais de camions et d’égouts lors de la dernière visite de la F1 en 2019, il y a toujours quelque chose à surveiller à Bakou sur un tracé difficile de 6 km qui mélange les virages étroits et sinueux associés à un circuit urbain traditionnel avec une très longue ligne droite parfaite pour les dépassements et les duels de sillage de roue à roue.

Pour la première fois en près de trois ans, Mercedes se lance dans une course qui ne détient la tête d’aucun des championnats du monde, mais ils ont un solide pedigree à Bakou après avoir remporté trois des quatre premières visites de la F1.

La couverture en direct de Sky Sports F1 depuis le paddock commence par Le spectacle de F1 jeudi à 15 heures – également en streaming au Royaume-Uni et en Irlande sur YouTube – avec une action sur piste alors en cours à partir de vendredi matin.

Les qualifications et la course débutent respectivement à 13h le samedi et le dimanche

La Formule 2 est également en action pour la troisième fois cette année, après un début de saison qui a produit cinq vainqueurs différents sur six courses.

Horaires télévisés du GP d’Azerbaïdjan de Sky Sports F1

jeudi

15h : The F1 Show (également en direct sur Sky F1 YouTube)

16h : Conférence de presse des pilotes

Vendredi

7h20 : Entraînement F2

9h : Azerbaïdjan GP Practice One (la session commence à 9h30)

11h25 : Qualifications F2

12h45 : GP d’Azerbaïdjan, pratique 2 (la session commence à 13h)

samedi

8h15 : F2 Sprint Race One

9h45 : Troisième pratique du GP d’Azerbaïdjan (la session commence à 10h)

12h : préparation des qualifications pour le GP d’Azerbaïdjan

13h : Qualifications GP d’Azerbaïdjan

14h30 : F2 Sprint Race Two

16h : Cahier de qualification de Ted

dimanche

9h35 : F2 Feature Race

11h30 : Grand Prix dimanche

13h : LE GRAND PRIX D’AZERBAIDJAN

15h : Drapeau à damier

16h : Cahier de notes de Ted

17h : temps forts du GP d’Azerbaïdjan