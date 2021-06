GP d’Azerbaïdjan : Pierre Gasly choque le plus rapide lors de la troisième séance d’essais, Max Verstappen chute, Mercedes se bat pour le rythme

1:34



Max Verstappen a mal jugé ses 15 ans en Azerbaïdjan, ce qui a suspendu la session

Pierre Gasly a réalisé un meilleur temps surprise pour AlphaTauri lors d’une séance d’essais finale très mouvementée à Bakou qui a vu le leader du championnat Max Verstappen s’effondrer et Mercedes continuer à poursuivre une percée dans le rythme.

Lewis Hamilton a terminé troisième mais a bénéficié d’un remorquage massif dans la plus longue ligne droite de F1 derrière le Red Bull de Sergio Perez dans le dernier tour qui l’a mené là.

Son coéquipier Valtteri Bottas ne l’a pas fait et a terminé 13e dans la sœur Mercedes, qui a eu du mal à atteindre la vitesse d’un tour tout au long des essais et ne semble nullement assuré de se qualifier parmi les premières lignes.

Que d’inconnues avant Quali ! Dernière séance d’essais massivement interrompue. Les drapeaux jaunes seront un gros problème en Quali, donc les pilotes devront faire appel à un banquier tôt. L’effet de sillage dans le secteur final est énorme, alors surveillez les jeux en cours pour la position de la piste ! – Karun Chandhok (@karunchandhok) 5 juin 2021

Verstappen devrait certainement être en course pour la pole dès 13h en qualifications mais a été exclu des derniers tours d’essais après avoir heurté les barrières au virage 15. Brisant son aileron avant et endommageant la suspension de la voiture, le Néerlandais n’a pu barrière et a été contraint de manquer le reste de la séance.

Perez, le meneur de vendredi, a terminé à trois dixièmes de l’effort de vol inattendu de Gasly de 1:42,251.

Ferrari est resté dans le peloton en tête, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz respectivement quatrième et cinquième, tandis que Lando Norris était sixième pour McLaren.

1:49 George Russell s’est arrêté dans sa Williams, il s’arrête avec une fuite d’huile à l’arrière de sa voiture George Russell s’est arrêté dans sa Williams, il s’arrête avec une fuite d’huile à l’arrière de sa voiture

Les deux Alpine figuraient dans le top 10, Fernando Alonso leur leader à la septième place lors de ce qui pourrait être le week-end le plus compétitif depuis son retour en F1, tandis que Yuki Tsunoda était également bien placé dans le deuxième AlphaTauri dans le top huit.

