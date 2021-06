6:29



Anthony Davidson était au SkyPad pour analyser toutes les meilleures actions d’une journée dramatique à Bakou après que Sergio Perez ait remporté la course devant Vettel et Gasly

Un Toto Wolff « en colère » a juré que Mercedes rebondirait après un GP d’Azerbaïdjan « douloureux », le patron de l’équipe expliquant les faiblesses des champions du monde tout en défendant Lewis Hamilton après son blocage dramatique.

Mercedes a terminé avec les deux voitures hors des points pour la première fois en 55 courses dimanche alors que Hamilton est passé de la deuxième à la 15e place après le redémarrage tardif de la course et que Valtteri Bottas a eu du mal tout le week-end dans l’autre voiture.

Perdant du terrain face aux leaders Red Bull dans le championnat des constructeurs, le total de sept points de Mercedes aux GP de Monaco et de Bakou est le plus bas total de deux courses depuis l’arrivée de Hamilton en 2012.

Alors que l’équipe comptait au moins 18 points en raison de l’accident de Max Verstappen avant que Hamilton ne tombe dans l’ordre, Wolff pense que les dispositions uniques du circuit urbain ne convenaient tout simplement pas au W12.

« A Monaco et ici, nous n’avions pas de voiture compétitive, point final », a déclaré Wolff à Sky F1. « Nous perdons tout le temps dans la vieille ville sinueuse, et c’est ce qui s’est passé à Monaco.

3:34 Toto Wolff dit qu’il ne peut pas appeler l’erreur de Lewis Hamilton une erreur après qu’il n’a pas réussi à casser au premier virage après le redémarrage de la course dans le GP d’Azerbaïdjan Toto Wolff dit qu’il ne peut pas appeler l’erreur de Lewis Hamilton une erreur après qu’il n’a pas réussi à casser au premier virage après le redémarrage de la course dans le GP d’Azerbaïdjan

« Vous pouviez voir dans le secteur médian, nous étions très proches, nous étions plus rapides dans la ligne droite – mais le secteur médian était juste un choc total. »

Wolff, qui a également souligné les problèmes liés aux départs en course de Mercedes et aux « erreurs opérationnelles », a poursuivi: « Ce n’est pas un choc qu’une voiture qui a remporté trois courses ne soit maintenant nulle part. Ce n’est pas le cas.

« Nous connaissons les déficits, nous l’avons vu dans cette partie particulière des pistes et nous savons que nous avons des lacunes que nous devons juste surmonter. »

1:42 Lewis Hamilton s’est enfermé au premier virage et sort de la piste pendant le redémarrage Lewis Hamilton s’est enfermé au premier virage et sort de la piste pendant le redémarrage

Mercedes va « transférer la colère » dans le GP de France

S’exprimant dans une vidéo Mercedes d’après-course sur les réseaux sociaux, Wolff a déclaré que le week-end avait été « une expérience tellement douloureuse ».

« Nous n’étions pas assez bons et si nous voulons gagner ce championnat, nous devons apporter notre A-game », a-t-il déclaré. « Nous devons donner aux pilotes une voiture compétitive et je suppose que nous n’étions en mesure de gagner la course que parce que Max s’est retiré. Cela va faire mal pendant quelques jours, mais nous apporterons notre meilleur match au prochain course. »

Mercedes imagine en effet ses chances pour le GP de France dans deux semaines, et peut-être à juste titre étant donné qu’elle a remporté les deux courses au Paul Ricard depuis son retour en 2018, et est apparue beaucoup plus compétitive sur des pistes similaires en 2021.

L’équipe a confortablement remporté des courses consécutives au Portugal et en Espagne avant de se rendre à Monaco.

« Je n’ai aucun doute [we will bounce back] », a déclaré Wolff. « C’est une équipe qui est si forte. Je suis tellement en colère, et nous allons transférer la colère en force positive. Nous sommes des guerriers et nous allons revenir. »

Wolff : Hamilton « ne fait pas d’erreurs »

Wolff a également refusé d’accepter que Hamilton ait fait une « erreur » en bloquant les points à Bakou.

Hamilton semblait prêt à prendre la tête de Perez au redémarrage de la course au tour 50 sur 51 avant de manquer complètement le virage, l’Anglais ayant accidentellement activé le commutateur de frein « magique » de Mercedes, ce qui a modifié l’équilibre des freins.

1:37 Lewis Hamilton a expliqué pourquoi il s’est enfermé et a raté le premier virage après le redémarrage, s’excusant auprès de son équipe Mercedes Lewis Hamilton a expliqué pourquoi il s’est enfermé et a raté le premier virage après le redémarrage, s’excusant auprès de son équipe Mercedes

Hamilton a déclaré qu’il était « très désolé » pour Mercedes, mais Wolff a absous son pilote vedette.

Le patron de l’équipe, se préparant pour un vol de retour de quatre heures avec Hamilton dimanche soir, a déclaré: « Je dois juste lui faire savoir que ce n’était pas à cause d’une erreur de sa part.

« Il ne fait aucune erreur. C’est ce dont vous devez vous souvenir. Je ne souhaiterais pas que quelqu’un d’autre soit dans la voiture. »