GP d’Azerbaïdjan : Fernando Alonso dit que les rivaux de la F1 « doivent se calmer un peu » après les chutes en qualifications

1:47



Carlos Sainz s’est écrasé après avoir été distrait par Yuki Tsunoda qui est entré en collision avec la barrière lors des qualifications du GP d’Azerbaïdjan

Carlos Sainz s’est écrasé après avoir été distrait par Yuki Tsunoda qui est entré en collision avec la barrière lors des qualifications du GP d’Azerbaïdjan

Fernando Alonso a suggéré que certains de ses rivaux de F1 devaient « se calmer un peu » après une heure de qualification du GP d’Azerbaïdjan fortement perturbée par des accidents.

Le pilote Alpine, qui débutera dimanche son meilleur huitième de la saison après un bon week-end à Bakou jusqu’à présent, pensait que certains pilotes poussaient trop fort sur la piste de rue bordée de murs.

« Je pense que les gens doivent se calmer un peu et conduire à 98% sur un circuit urbain, car si vous tombez et que vous partez dernier de la course, vous ne dépassez peut-être pas vos possibilités », a-t-il déclaré. Sky Sports F1.

« Aujourd’hui, nous avons vu de nombreuses personnes conduire au-dessus des possibilités de leur voiture ou de leurs capacités. »

1:46 Fernando Alonso a son mot à dire sur le chaos du drapeau rouge des qualifications du GP d’Azerbaïdjan et un week-end solide jusqu’à présent pour lui à Bakou. Fernando Alonso a son mot à dire sur le chaos du drapeau rouge des qualifications du GP d’Azerbaïdjan et un week-end solide jusqu’à présent pour lui à Bakou.

Les trois segments de qualification ont produit des drapeaux rouges.

1:55 Antonio Giovinazzi est le dernier pilote à avoir trouvé les barrières de Bakou au virage 15 lors des qualifications Antonio Giovinazzi est le dernier pilote à avoir trouvé les barrières de Bakou au virage 15 lors des qualifications

En Q1, Lance Stroll d’Aston Martin, puis Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo se sont écrasés au virage 15, les obligeant tous les deux à prendre des départs inattendus sur la ligne arrière.

Daniel Ricciardo de McLaren a ensuite sorti les drapeaux rouges en Q2, se qualifiant 13e, tandis que la fusillade de la pole Q3 a été écourtée avant les manches finales lorsque Yuki Tsunoda d’AlphaTauri a été suivi par Carlos Sainz de Ferrari pour trouver les barrières au même coin.

1:55 Daniel Ricciardo trouve les barrières qui mettent fin à la session, ce qui signifie que Sebastian Vettel manque la Q3 Daniel Ricciardo trouve les barrières qui mettent fin à la session, ce qui signifie que Sebastian Vettel manque la Q3

Deux semaines après la chute de Charles Leclerc à la fin des qualifications à Monaco, restant en pole position, Alonso a déclaré: « C’est probablement un peu injuste que les gens qui tombent réparent la voiture et qu’ils commencent dans cette position [they qualified].

« Toutes les autres voitures sont en parc fermé jusqu’à demain dans la course, nous ne pouvons pas toucher la voiture alors qu’elles peuvent changer toutes les pièces lorsqu’elles ont provoqué le drapeau rouge.

« Peut-être qu’un jour on est en position et on profite de la règle. »

25:09 Ted Kravitz apporte son carnet au GP d’Azerbaïdjan, alors qu’il revient sur les qualifications et la course de dimanche Ted Kravitz apporte son carnet au GP d’Azerbaïdjan, alors qu’il revient sur les qualifications et la course de dimanche

Alonso optimiste quant aux « bons points » après une bonne qualité

Sur une note plus positive, Alonso a connu un week-end productif à Bakou jusqu’à présent et a surqualifié son coéquipier Esteban Ocon pour la première fois depuis l’ouverture de la saison en mars à Bahreïn.

Neuvième sur la feuille de temps de la Q3 devant Mercedes, Valtteri Bottas est devenu huitième sur la grille après que Lando Norris a reçu une pénalité de trois places.

« Nous avons une bonne voiture ; elle a été bonne tout le week-end », a déclaré Alonso, qui n’avait jamais participé à la Q3 en trois tentatives à Bakou.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sky F1 ! Regardez gratuitement les temps forts de la course, les interviews de pilotes et les meilleures fonctionnalités et contenus de Sky Sports F1.

« Nous avons toujours été dans le top 10 à chaque séance et nous nous sommes sentis à l’aise. Ici, vous pouvez dépasser si vous avez le rythme, nous devons donc nous occuper des pneus – ce sera le sujet brûlant de demain, je suppose – mais nous sommes raisonnablement confiants pour prendre de bons points. »