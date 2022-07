GP d’Autriche: Sergio Perez pénalisé pour une infraction aux qualifications, chute à la 13e place pour la course Sprint

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Johnny Herbert analyse ce qui n’a pas fonctionné avec le tour supprimé de Sergio Perez qui fait actuellement l’objet d’une enquête.

Sergio Perez a été pénalisé après les qualifications du GP d’Autriche et a chuté à la 13e position sur la grille pour la course Sprint de samedi.

Les rediffusions ont montré que Perez traversait les lignes blanches au virage 8 lors de son meilleur tour de Q2, mais bien que cela ait été noté par les commissaires de F1, le pilote Red Bull a poursuivi la séance et a terminé les qualifications avec une quatrième place provisoire.

Après les qualifications, Perez a été convoqué devant les commissaires sportifs pour une “violation présumée de l’article 33.3 du Règlement Sportif de Formule 1 – Quitter la piste sans raison justifiable à 17h39” et a ensuite réalisé tous ses temps au tour de Q3 plus son dernier tour de Q2 supprimé.

Cela signifie qu’il est prêt à commencer le Sprint à partir de la 13e place, là où son précédent meilleur temps de Q2 le placerait.

Dans un communiqué, la FIA a déclaré que si Red Bull a fait valoir que quitter la piste n’est pas un cas de “gagner un avantage durable”, c’est “quitter la piste sans raison justifiable”, ce qui est une autre section de la règle qui est en train d’être appliqué.

Nouvelle grille provisoire : GP Sprint d’Autriche 1) Max Verstappen, Red Bull 2) Charles LeclercFerrari 3) Carlos Sainz, Ferrari 4) George Russel, Mercedes 5) Esteban Ocon, Alpin 6) Kevin Magnussen, Haas sept) Mick Schumacher Haas 8) Fernando Alonso, alpin 9) Lewis Hamilton, Mercedes dix) Pierre Gasly, Alpha Tauri 11) Alex AlbonWilliams 12) Valtteri Bottas, Alfa Roméo 13) Sergio Pérez, Red Bull 14) Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 15) Lando Norris, McLaren 16) Daniel Ricciardo, McLaren 17) Lance Stroll, Aston Martin 18) Zhou Guanyu, Alfa Roméo 19) Nicholas Latifi, Williams 20) Sébastien Vettel, Aston Martin

Du coup, George Russell se hisse à la quatrième place, Pierre Gasly est ramené dans le top 10 et Lewis Hamilton débutera le Sprint à la neuvième place.

Calendrier en direct du GP d’Autriche de Sky Sports F1

Samedi

9h30 : Sprint F3

11h00 : deuxième entraînement du GP d’Autriche (la session commence à 11h30)

14h30 : Préparation du sprint du GP d’Autriche

15h30 : GP d’Autriche Sprint

16h50 : Sprint F2

Dimanche

7h30 : F3 Feature Race

9h00 : F2 Feature Race

00h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP d’Autriche

14h : LE GRAND PRIX D’AUTRICHE

16h : Drapeau à damiers : Réaction du GP d’Autriche

17h : Carnet de notes de Ted

La F1 2022 se rend en Autriche ce week-end et le Sprint est de retour ! Rejoignez Sky Sports F1 pour une couverture étendue, avec le Sprint commençant à 15h30 le samedi et la course à 14h le dimanche.