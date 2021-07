GP d’Autriche : Sebastian Vettel écope d’une pénalité sur la grille pour avoir entravé Fernando Alonso en qualifications

2:47



Fernando Alonso était furieux contre Sebastian Vettel après que l’Allemand ait semblé avoir bloqué le pilote Alpine en Q2

Sebastian Vettel passera de la huitième à la 11e place sur la grille du GP d’Autriche après avoir écopé d’une pénalité pour avoir bloqué Fernando Alonso en qualifications.

Une baisse de grille de trois places a été appliquée par les commissaires sportifs au quadruple champion du monde samedi soir après qu’il ait par inadvertance gêné Alonso avant le dernier tour du pilote Alpine en Q2, un incident qui a forcé l’Espagnol à annuler la tentative et qualifier un 14e frustré.

Bien que Vettel ait déclaré que d’autres avaient causé le problème en le dépassant dans une file d’attente à la fin du tour, et qu’Alonso n’ait pas non plus blâmé directement son ancien rival pour le titre, le pilote Aston Martin a été pénalisé car il était toujours la voiture directement gênée par l’Alpine. par.

George Russell de Williams – qui avait déjà obtenu la meilleure qualification de sa carrière Williams en neuvième place – gagne ainsi une place sur la grille, tout comme Lance Stroll, le coéquipier de Vettel, et Carlos Sainz de Ferrari.

Sainz et Valtteri Bottas de Mercedes, qui s’est qualifié cinquième, ont également été appelés pour voir les commissaires après s’être qualifiés pour avoir conduit trop lentement à l’approche du virage neuf en Q2.

Mais bien qu’ils aient été réputés avoir contrevenu aux notes du directeur de course remises aux équipes en début de week-end, il a été jugé que ni l’un ni l’autre n’était entièrement à blâmer avec les commissaires qui ont statué que « de nombreux pilotes ont fini par faire la queue sur cette partie du circuit » et « trop ​​de conducteurs ont contribué à la situation ».

Grille de départ révisée du GP d’Autriche : Top 11

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Lando Norris, McLaren

3) Sergio Perez, Red Bull

4) Lewis Hamilton, Mercedes

5) Valtteri Bottas, Mercedes

6) Pierre Gasly, Alpah Tauri

7) Yuki Tsunoda, Alpha Tauri

8) George Russell, Williams

9) Lance Stroll, Aston Martin

10) Carlos Sainz, Ferrari

11) Sebastian Vettel, Aston Martin

Grille de départ complète

Alonso appelle à des « sanctions plus sévères » pour les blocs de qualification

Les retombées de l’incident à la fin de la Q2 représentent un nouveau chapitre dans le débat sur un soi-disant «gentleman’s agreement» entre les pilotes sur la façon dont ils abordent la fin des tours de ralentissement pendant les qualifications.

Un Alonso frustré, qui se sentait parti pour son meilleur résultat en qualifications de la saison après avoir terminé troisième en Q1, a déclaré Sky Sports F1: « C’est très déroutant. Ça doit être du bon sens, ça doit être des sanctions sévères parce que ce n’est pas bien ce qui s’est passé aujourd’hui.

« Très frustrant de perdre beaucoup de points demain. Maintenant, nous avons une course que nous pouvons oublier en partant 14e. C’est fini. »

Vettel a estimé que le problème avait été déclenché par d’autres pilotes le dépassant pour gagner eux-mêmes une position sur la piste, comme cela aurait été convenu par les pilotes, se suivant dans une file d’attente pour leur tour respectif à pousser.

« Je ne l’ai vu que très tard, donc pas grand-chose que j’aurais pu faire », a déclaré Vettel à Rachel Brookes. « Je pense que c’est la faute des pilotes devant qui ne font que sauter la file d’attente, continuent de sauter la file d’attente et non ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui pouvait être fait pour améliorer la situation après des incidents similaires cette saison, Vettel a répondu : « Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Nous ne nous parlons pas. Nous parlons les uns des autres mais pas les uns aux autres ! »

Alonso a ajouté : « Je pense que nous avons perdu notre opportunité d’être P5, P6 sur la grille et une course différente.

« Maintenant, je suppose que nous ne marquerons pas de points demain, donc tout ce qu’ils donnent aux autres n’est jamais suffisant. C’est comme ça; c’était très mal géré par les gens devant.

« Déçu parce que nous avions le potentiel aujourd’hui, c’était probablement notre meilleure voiture de la saison en qualifications, et nous ne l’avons pas maximisé. »