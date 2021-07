GP d’Autriche Premier entraînement : Max Verstappen démarre à nouveau le plus rapide avec Lewis Hamilton septième

Max Verstappen a repris là où il s’était arrêté sur le Red Bull Ring pour de nouveau en tête de la feuille de temps sur le circuit local de l’équipe le jour de l’ouverture de la deuxième course du site, le GP d’Autriche.

Le vainqueur de la course en fuite de dimanche dernier a établi un rythme matinal de 1: 05.143 pour devancer le duo Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui ont chacun affiché un rythme de course fort ici dimanche dernier.

Mercedes a utilisé les quelques jours entre les courses pour essayer de trouver des moyens d’améliorer le rythme de leur W12 sur un circuit qui ne les a pas toujours historiquement favorisés, Lewis Hamilton retournant à nouveau dans l’usine de l’équipe pour aider dans les efforts.

Valtteri Bottas était leur premier coureur lors des premiers essais avec le quatrième temps le plus rapide, tandis que Hamilton était septième.

Le Japonais Yuki Tsunoda, qui a marqué des points la semaine dernière, a terminé cinquième devant le vétéran d’Alfa Romeo Kimi Raikkonen.

0:45 Lance Stroll part en vrille après avoir coupé le gravier au virage 6 et a beaucoup de chance de ne pas trouver le mur. Lance Stroll part en vrille après avoir coupé le gravier au virage 6 et a beaucoup de chance de ne pas trouver le mur.

Lance Stroll a été l’un des plus performants de la semaine dernière, mais le pilote canadien a fait deux tête-à-queue avec son Aston Martin lors de la séance d’ouverture, une fois au virage six puis dans le dernier virage.

« Je n’avais aucune adhérence – ces pneus sont finis », a rapporté Stroll à la radio après ce dernier incident.

0:27 Lance Stroll a évité d’entrer en contact avec les barrières après avoir à nouveau perdu de l’adhérence en FP1. Lance Stroll a évité d’entrer en contact avec les barrières après avoir à nouveau perdu de l’adhérence en FP1.

Plus à venir…