GP d’Autriche: Max Verstappen s’étire dans la bataille pour le titre de F1 avec une victoire alors que Lewis Hamilton termine quatrième

Lando Norris remonte à la troisième place après avoir dépassé Lewis Hamilton

Max Verstappen a pleinement profité d’un GP d’Autriche difficile pour son rival pour le titre Lewis Hamilton pour élargir son avance de points au-delà de l’équivalent d’une victoire en course pour la première fois avec une deuxième victoire écrasante consécutive au Red Bull Ring.

Complétant une série de victoires dans la triple tête de F1 pour étendre la série de victoires de Red Bull à cinq manches, Verstappen était dans une classe à part et sa victoire, combinée à une quatrième place pour Hamilton, signifie que le Néerlandais mène désormais le classement par 32 points dans sa quête de plus en plus assurée d’une première couronne mondiale.

Valtteri Bottas a terminé loin derrière Mercedes, Lando Norris a clôturé un superbe week-end avec son troisième podium de l’année pour McLaren, malgré une pénalité de cinq secondes pour un affrontement précoce avec Sergio Perez de Red Bull.

Hamilton, qui a commencé quatrième, était passé à la deuxième place dans le premier relais devant Norris mais a commencé à se débattre avec sa Mercedes sur son deuxième train de pneus et a été dépassé par Bottas, facilité par l’équipe, et Norris en succession rapide avant de se diriger pour un deuxième arrêt au stand pour le caoutchouc frais.

Bottas a terminé à 15 secondes de Verstappen, mais l’écart aurait été encore plus grand si Verstappen n’avait pas effectué un deuxième arrêt au stand tardif pour des pneus neufs afin d’obtenir le point de bonus du tour le plus rapide.

« Encore mieux que la semaine dernière », a déclaré Verstappen après sa cinquième victoire de la saison. « La voiture était sur des rails sur chaque pneu. Incroyable, les gars. C’était tout simplement incroyable, continuons comme ça. »

1:16 Sergio Perez a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir forcé Charles Leclerc à quitter la piste Sergio Perez a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir forcé Charles Leclerc à quitter la piste

Perez a terminé cinquième sur la route dans le deuxième Red Bull, mais a été relégué derrière Carlos Sainz de Ferrari à la sixième place du classement final après avoir écopé d’une pénalité combinée de 10 pour avoir forcé deux fois Charles Leclerc sur le gravier.

1:14 La bataille de Sergio Perez et Charles Leclerc se poursuit alors que le duo se fait à nouveau roue par roue La bataille de Sergio Perez et Charles Leclerc se poursuit alors que le duo se fait à nouveau roue par roue

Résultat GP d’Autriche : Top 10

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Valtteri Bottas, Mercedes

3) Lando Norris, McLaren

4) Lewis Hamilton, Mercedes

5) Carlos Sainz, Ferrari

6) Sergio Perez, Red Bull

7) Daniel Ricciardo, McLaren

8) Charles Leclerc, Ferrari

9) Pierre Gasly, Alpha Tauri

10) Fernando Alonso, alpin

Prochaine étape : le GP de Grande-Bretagne à Silverstone

C’est la prochaine étape du sport automobile britannique pour la F1 2021 – avec un week-end de course pas comme les autres dans l’histoire du sport. Le GP de Grande-Bretagne du 16 au 18 juillet verra le début des qualifications de sprint, une courte course de sprint de 100 km le samedi pour établir la grille du Grand Prix du dimanche, dans le cadre d’un programme de week-end révisé qui prévoit une action compétitive sur tous les trois jours. Regardez toute la couverture en direct sur Sky Sports F1.