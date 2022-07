GP d’Autriche : Max Verstappen en tête du premier essai devant Charles Leclerc avant les qualifications de vendredi

Max Verstappen a pris le départ lors d’un week-end exceptionnel de GP d’Autriche en prenant d’assaut les premiers essais devant Charles Leclerc, Ferrari et Mercedes ayant du mal à suivre les qualifications de vendredi.

Verstappen, dans la seule heure d’entraînement avant les qualifications lors d’un week-end de Sprint, a été plus rapide que ses rivaux de son premier tour en colère à son dernier sur la piste à domicile de Red Bull à Spielberg – et son 1: 06.302 était 0,255 s plus rapide que la Ferrari de Leclerc, qui a trouvé le rythme en fin de séance.

George Russell était à 0,4 s de la Mercedes la plus rapide en troisième, devant Sergio Perez et son coéquipier Lewis Hamilton.

Le retour du Sprint a secoué le week-end à Spielberg, avec des qualifications déplacées au vendredi à 16 heures et fixant la grille pour la course plus courte du samedi, qui à son tour dicte l’ordre de départ du Grand Prix de dimanche.

Plus à venir.

Calendrier en direct du GP d’Autriche de Sky Sports F1

Vendredi

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h30 : préparation des qualifications du GP d’Autriche

16h : Qualifications du GP d’Autriche

17h45 : Carnet de qualification de Ted

Samedi

9h30 : Sprint F3

11h00 : deuxième entraînement du GP d’Autriche (la session commence à 11h30)

14h30 : Préparation du sprint du GP d’Autriche

15h30 : GP d’Autriche Sprint

16h50 : Sprint F2

Dimanche

7h30 : F3 Feature Race

9h00 : F2 Feature Race

00h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP d’Autriche

14h : Grand Prix d’Autriche

16h : Drapeau à damiers : Réaction du GP d’Autriche

17h : Carnet de notes de Ted

La F1 2022 se rend en Autriche ce week-end et le Sprint est de retour ! Rejoignez Sky Sports F1 pour une couverture étendue, avec le Sprint commençant à 15h30 le samedi et la course à 14h le dimanche.