GP d’Autriche : Max Verstappen en tête des essais cruciaux du duo Ferrari avant les qualifications

Max Verstappen a bien démarré le Grand Prix à domicile de Red Bull

Max Verstappen a livré une démonstration de rythme inquiétante aux meilleurs essais pour Red Bull lors du Grand Prix d’Autriche avant les qualifications plus tard vendredi.

Le leader du championnat du monde, Verstappen, a terminé avec plus de 0,2 seconde d’avance sur Carlos Sainz (Ferrari), malgré le choix de ne pas utiliser le pneu le plus souple – et théoriquement le plus rapide – lors de la séance d’ouverture du week-end au Red Bull Ring.

La session était d’une importance particulière, les qualifications devant avoir lieu à 16 heures vendredi alors que Spielberg accueille le deuxième week-end Sprint de 2023, qui voit les qualifications Sprint et une course raccourcie se dérouler samedi.

Dans un affichage amélioré de Ferrari, Charles Leclerc a pris la troisième place derrière son coéquipier, tandis que Lewis Hamilton de Mercedes a terminé quatrième après avoir dominé la feuille de temps pendant une grande partie de la séance après avoir affiché un rythme précoce impressionnant sur le pneu dur.

Kevin Magnussen a failli manquer après avoir freiné Nyck de Vries

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, qui reste le challenger le plus proche du Néerlandais pour le titre, n’a pu gérer que la cinquième place alors qu’il cherche à mettre fin à une période de forme lamentable.

Lance Stroll a pris la sixième place pour devancer son coéquipier Fernando Alonso, le duo Aston Martin étant divisé par les Haas de Kevin Magnussen.

George Russell n’a pu gérer que la neuvième place pour Mercedes, tandis que l’ajout d’améliorations majeures à la McLaren de Lando Norris a connu un début difficile car le Britannique a été laissé en bas de la feuille de temps après avoir semblé souffrir d’une sorte de problème.

