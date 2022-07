GP d’Autriche: Lewis Hamilton s’en prend aux fans pour avoir applaudi l’accident de qualification, Mercedes “manque de rythme”

Lewis Hamilton a critiqué les fans qui ont applaudi sa chute lors des qualifications du GP d’Autriche, qualifiant la réaction de “hallucinante”.

La foule du Red Bull Ring soutient largement Max Verstappen ce week-end et après que Hamilton ait glissé dans les barrières au troisième trimestre vendredi, une section de fans a applaudi.

Hamilton n’a pas été blessé dans l’accident et a gagné une position pour terminer huitième du sprint de samedi, mais a ensuite frappé la réaction.

“Je ne suis pas d’accord ou ne tolère rien de tout cela, quoi qu’il arrive”, a déclaré Hamilton. “Un conducteur aurait pu être hospitalisé et vous allez vous réjouir ?”

Hamilton a eu une rivalité féroce avec Verstappen, qui a sa propre tribune de fans à Spielberg, la saison dernière – bien que le septuple champion du monde ait déclaré qu’il n’y avait aucune excuse pour encourager un crash.

Lewis Hamilton et George Russell avaient une Q3 à oublier, les deux pilotes Mercedes franchissant les barrières de sécurité avant le Sprint de samedi.

“C’est hallucinant que des gens fassent ça, sachant à quel point notre sport est dangereux”, a-t-il expliqué. “Je suis reconnaissant de ne pas avoir été hospitalisé et de ne pas avoir été blessé.

“Vous ne devriez jamais applaudir la chute de quelqu’un, la blessure ou l’accident de quelqu’un.”

Verstappen a été hué par une partie des fans de Silverstone lors du GP britannique à domicile de Hamilton le week-end dernier, mais pas après un accident. Hamilton a ajouté: “Cela n’aurait pas dû arriver à Silverstone, et cela n’aurait pas dû arriver ici.”

Hamilton boite à la huitième place avec Merc “plus lent que prévu”

Hamilton et George Russell ont été surpris que Mercedes ne puisse pas gagner plus de terrain dans le GP Sprint d’Autriche, Toto Wolff admettant que l’équipe “manque de rythme” par rapport à Ferrari et Red Bull ce week-end.

Mercedes semblait être dans la lutte pour la pole position lors des qualifications de vendredi avant que les deux pilotes ne s’écrasent, mais les positions sur la grille de quatrième et neuvième les laissaient toujours de bonne humeur avant le sprint de 24 tours de samedi.

Lewis Hamilton et Pierre Gasly entrent en collision au début du Sprint, envoyant le pilote AlphaTauri en tête-à-queue.

Mais Hamilton – après avoir suivi une collision avec Pierre Gasly au départ avec frustration derrière la Haas de Mick Schumacher – n’a gagné qu’une position pour terminer huitième tandis que George Russell est resté quatrième, bien loin du rythme de Max Verstappen et des Ferrari devant.

Cela leur laisse une autre mission de récupération à venir pour le GP d’Autriche, en direct sur Sky Sports F1 le dimanche à 14h, avec montée en puissance à partir de 12h30.

“Je n’ai rien appris forcément… sauf que nous sommes plus lents que les Haas dans les lignes droites !” dit Hamilton.

“Il faut attendre pour sortir du train DRS [tomorrow] pour essayer de repositionner notre voiture.”

“Nous ne nous attendions pas à avoir le rythme de Red Bull et de Ferrari, mais nous étions probablement un peu plus en retard que prévu”, a ajouté Russell à Sky Sports F1.

Lewis Hamilton a estimé qu'il ne pouvait rien faire pour éviter de heurter Pierre Gasly dans le premier tour du Sprint.

“Je pense [Sergio] Perez est une bataille réaliste que nous pouvons avoir, mais vous ne pouvez en faire qu’une quantité limitée du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas changer le set-up, vous devez juste en savoir plus sur les pneus et ce que vous avez bien fait et ce que vous pouvez améliorer.”

Wolff a déclaré que la voiture de Mercedes était “traînante” dans les lignes droites, leur coûtant la vitesse de pointe et donc le potentiel de dépassement.

“C’est décevant”, a déclaré Wolff. “Nous manquons juste de rythme ici, contrairement à ce que nous avions lors des courses précédentes où nous étions vraiment bons dimanche. Ici, d’une certaine manière, ça n’a pas marché.”

Grille de départ provisoire du GP d’Autriche, top 10

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) George Russel, Mercedes

5) Sergio Pérez, Red Bull

6) Esteban Ocon, Alpin

7) Kevin Magnussen, Haas

8) Lewis Hamilton, Mercedes

9) Mick Schumacher, Haas

10) Lando Norris, McLaren

Hamilton “reconnaissant d’avoir survécu” Austria Sprint

Partant de la neuvième place, la course Sprint de Hamilton a pris un départ lamentable après avoir été pressé par Gasly dans le premier virage, le shunt projetant l’AlphaTauri dans les airs.

Il a perdu deux places à la 11e place, et après être remonté à la neuvième place, il a été retenu pendant de nombreux tours par Schumacher dans la Haas, qui avait également le DRS de son coéquipier.

Lewis Hamilton a dépassé Alex Albon pour la 10e place du Sprint avant que le pilote Williams ne force Lando Norris de McLaren hors de la piste.

Hamilton a finalement pris de l’avance dans l’avant-dernier tour.

“Je suis reconnaissant d’avoir réussi à survivre là-bas aujourd’hui”, a admis Hamilton.

Il a ensuite expliqué : “J’en ai eu évidemment deux qui m’ont contourné dans le virage 1 et Pierre s’est déplacé sur moi, et il n’y avait nulle part où je pouvais vraiment aller. Dommage mais je ne pense pas que j’aurais pu faire quoi que ce soit.

“Ensuite, j’ai eu la même chose au virage 3, donc je suis juste reconnaissant d’avoir contourné le premier tour. Après cela, j’essayais juste de rattraper mon retard mais j’étais assez lent dans les lignes droites, donc nous sommes restés en quelque sorte dans le même endroit.”

Hamilton et Mercedes espèrent beaucoup plus lors de la course de dimanche, et vous pouvez regarder toute l’action sur Sky Sports F1.

