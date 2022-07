GP d’Autriche: Lewis Hamilton “incroyablement déçu” après un “gros coup” en qualifications alors que Mercedes subit un double coup dur

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton se sent incroyablement déçu après s’être écrasé en Q3, mais pense qu’il y a de l’espoir dans le Sprint de demain au GP d’Autriche

Lewis Hamilton a déclaré qu’il était “incroyablement déçu” de lui-même après son accident lors des qualifications du GP d’Autriche, alors que Mercedes a subi deux shunts en quelques minutes pour mettre un terme frustrant à ce qui semblait être un vendredi prometteur.

Hamilton et son coéquipier George Russell – ayant tous deux été en lice pour les premières places, sinon la pole, lors des qualifications – se sont tous deux écrasés dans la dernière partie de Q3 pour mettre fin aux espoirs de Mercedes.

Hamilton est parti et a franchi les barrières au virage 7, et juste après ce drapeau rouge, Russell a filé dans le dernier virage.

Cela signifie que Hamilton partira 10e du sprint de samedi – qui est en direct sur Sky Sports F1 à 15h30 – tandis que Russell devrait s’aligner quatrième après le penalty de Sergio Perez, Mercedes attendant toujours cette première pole 2022 insaisissable.

“Je suis tellement désolé, les gars”, a déclaré Hamilton à la radio de l’équipe avant de sortir de la voiture et de s’éloigner.

“Ce fut un grand succès mais je vais bien”, a-t-il ajouté à Sky Sports F1 par la suite.

“Je suis finalement incroyablement déçu de moi-même et tellement désolé pour l’équipe qui a travaillé si dur pour assembler cette voiture et je n’aime jamais la ramener endommagée.

“Je n’ai pas de réponse. J’ai perdu l’arrière et c’est tout.”

Hamilton a déclaré que Mercedes “se battait pour les trois premiers” vendredi, et qu’il avait été en phase avec l’éventuel poleman Max Verstappen et son rival Charles Leclerc lors de la fusillade pour le Sprint.

“Je suis encouragé à coup sûr”, a ajouté Hamilton. “Je suis bien sûr encouragé de voir notre performance. Nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit aussi proche que celle d’aujourd’hui.

“C’est un énorme point positif de la part de l’équipe mais je suis vraiment assez loin derrière [for the Sprint] donc je ne sais pas ce qui est possible à partir de là. J’espère pouvoir rattraper le temps perdu.”

L’accident de Hamilton s’est produit lors de son troisième tour lancé de Q3 après avoir abandonné ses deux premiers efforts, et il était sur un record personnel avant l’erreur inhabituelle.

Russell préoccupé par la voiture | Merc défend les pilotes

Russell a déclaré que les qualifications de Mercedes étaient leurs meilleures en termes de rythme, les pires en termes de résultat”. Il avait un dixième d’avance sur son tour avant son tête-à-queue et il a ajouté qu’il “aurait pu être P4 à coup sûr”.

“Ce sont définitivement des signes positifs”, a déclaré Russell, qui s’est qualifié cinquième mais remonte cinquième grâce à la brèche de Perez. “Nous savons que nous avons apporté des choses à la voiture.

“Lewis volait absolument aujourd’hui, je pense que je suis probablement allé dans la mauvaise direction avec ma configuration pour les qualifications.”

Mais Russell a également admis : “Je vais bien physiquement… Je suis juste préoccupé par la voiture de demain.”

S’adressant à Sky Sports F1, Toto Wolff a défendu ses pilotes.

“Ces deux-là ne devraient jamais s’en vouloir à cause de cette situation – s’écraser”, a déclaré le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

“Nous leur avons donné une voiture qui n’était pas à la hauteur pendant 10 courses d’affilée et maintenant nous commençons à nous entendre et à rouler devant, il peut arriver que vous perdiez la voiture.

“Je préfère avoir une voiture rapide et une qualification comme celle-ci plutôt que de ne pas avoir le rythme pour être dans le top quatre.”

Wolff mécontent des acclamations de la foule après le crash de Hamilton

L’accident de Hamilton a été accueilli par les acclamations d’une foule partisane de Spielberg, dont beaucoup sont recouverts d’orange pour soutenir Verstappen. L’ambiance est bien loin du GP de Grande-Bretagne du week-end dernier, où c’est Verstappen qui a été hué lors d’une interview après les qualifications.

“Nous avons juste besoin de parler davantage aux fans qui applaudissent quand une voiture est dans le mur ou huent un pilote quand ils donnent une interview, ce n’est pas ce que nous ferions avec notre concurrent”, a déclaré Wolff.

“Même si vous pouvez penser que nous aurions une certaine animosité là-bas. Donc, personne ne devrait le faire. Collectivement avec la F1, avec vous les gars, nous devons éduquer les gens.”

