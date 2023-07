Lewis Hamilton espère que la Formule 1 adoptera une position ferme face à tout problème de foule lors du GP d’Autriche de ce week-end

Lewis Hamilton dit qu’il espère que les problèmes de foule de l’année dernière au Grand Prix d’Autriche étaient « unique » et a exhorté la Formule 1 à adopter une « position ferme » contre tout problème similaire à l’avenir.

La Formule 1 revient au Red Bull Ring de Spielberg ce week-end, près d’un an après le moment où la course de 2022 a été entachée d’accusations d’appels sexistes, d’attouchements inappropriés de fans féminines et d’abus homophobes et racistes.

La course de l’année dernière a été – et devrait être une fois de plus – très fréquentée par les fans néerlandais après le champion du monde Max Verstappen. De nombreuses accusations ont été portées en référence aux tribunes dans lesquelles ces fans étaient rassemblés.

Plus tard en juillet 2022, la F1 a lancé une campagne Drive It Out visant à réduire les abus, à la fois lors des événements et en ligne, et a appelé à un plus grand respect pour les fans et les pilotes.

Hamilton, qui a critiqué les membres de la foule pour avoir applaudi lorsqu’il a écrasé sa Mercedes lors des qualifications lors de la course de l’année dernière, dit qu’il ne veut « certainement » pas une répétition de ce qui s’est passé en 2022.

« Surtout en venant dans un si bel endroit, c’était vraiment triste d’entendre ce qui s’est passé l’année dernière », a poursuivi le septuple champion du monde.

« Je sais que la Formule 1 a pris des mesures pour apporter des changements ici ce week-end, mais je pense toujours qu’il y a du travail à faire.

« En fin de compte, potentiellement le même groupe de personnes pourrait se présenter et nous devons juste être très forts dans notre position sur la façon dont nous attendons des gens qu’ils soient dans cet espace qui est inclusif pour tout le monde.

« J’espère que l’année dernière a été unique, croisons les doigts. »

Verstappen, qui détient une avance de 69 points en tête du classement des pilotes alors qu’il vise un troisième titre consécutif, a lancé un message de prudence à ses supporters.

« Ne te saoule pas trop », a déclaré le pilote Red Bull. « Regardez simplement la course, profitez-en.

« Ce sera bien de les voir. C’est toujours agréable de voir la couleur orange à côté de la piste. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avant le Grand Prix d’Autriche de ce week-end, Craig Slater de Sky Sports prend des cours de yodel en Autriche Avant le Grand Prix d’Autriche de ce week-end, Craig Slater de Sky Sports prend des cours de yodel en Autriche

Hamilton: positif que la démographie de la F1 change

Hamilton a été une figure de proue dans la tentative de rendre la F1 plus diversifiée, à la fois en termes de ceux qui travaillent dans et qui suivent le sport.

En 2019, le joueur de 38 ans a lancé la Commission Hamilton après avoir remarqué le manque de diversité sur la photo de fin de saison cette année-là.

« Je pense que la démographie change un peu et je pense que c’est positif », a déclaré Hamilton.

« Nous avons maintenant des jeunes qui se lancent dans le sport, nous avons maintenant beaucoup plus de femmes intéressées par le sport d’un point de vue mais aussi des ingénieurs. Notre stratège en chef ici, elle est méchante et n’est pas là depuis 2019 donc c’est super de l’avoir ici.

« Nous avons un long, long chemin à parcourir pour créer une meilleure accessibilité ici dans notre sport. Cela change mais très, très lentement.

« C’est incroyable de voir à quel point les gens sont excités à tous ces différents endroits où nous allons – Montréal était la plus grande foule que j’aie jamais vue là-bas et Barcelone l’était aussi.

« Nous commençons vraiment à voir des gens encore plus enthousiasmés par le sport qu’ils ne l’ont jamais été, qu’y a-t-il de mal à cela? »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez quelques-uns des moments les plus dramatiques au fil des années au Grand Prix d’Autriche Revivez quelques-uns des moments les plus dramatiques au fil des années au Grand Prix d’Autriche

Calendrier en direct du GP d’Autriche de Sky Sports F1

vendredi 30 juin

8h50 : Entraînement F3

10h : Entraînement F2

12h : Entraînement du GP d’Autriche (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h30 : préparation des qualifications du GP d’Autriche

16h : Qualifications du GP d’Autriche

18h : Carnet de qualification de Ted

samedi 1er juillet

8h55 : Sprint F3

10h30 : préparation du GP d’Autriche Sprint Shootout

11h : Fusillade GP Sprint d’Autriche

12h40 : Sprint F2

14h30 : Mise en place du GP Sprint d’Autriche

15h30 : GP d’Autriche Sprint

17h : Carnet de sprint de Ted

dimanche 2 juillet

7h20 : F3 Feature Race

8h50 : F2 Feature Race

12h30 : préparation du GP d’Autriche dimanche du Grand Prix

14h : Le GRAND PRIX D’AUTRICHE

16h : Chequered Flag : réaction du GP d’Autriche

17h : Carnet de notes de Ted

Red Bull cherche à poursuivre sa course victorieuse en 2023 alors qu’il retourne sur sa piste à domicile pour le GP d’Autriche – regardez en direct sur Sky Sports F1 du 30 juin au 2 juillet. Obtenez Sky Sports