GP d’Autriche : Lando Norris mérite les éloges de Lewis Hamilton en course ; questions Sergio Perez pénalité

Lando Norris a estimé que sa pénalité de cinq secondes pour un affrontement précoce avec Sergio Perez de Red Bull était sévère et lui a potentiellement coûté une deuxième place.

Lando Norris a été salué comme un « grand pilote » par Lewis Hamilton et a reçu les applaudissements des experts après avoir couronné un rôle principal au Grand Prix d’Autriche avec une troisième place sur le podium.

Mais le pilote McLaren a tout de même terminé la course de dimanche avec des émotions mitigées alors qu’il se demandait si la pénalité de temps qui lui avait été imposée par les commissaires sportifs pour un incident précoce avec Sergio Perez était justifiée, après qu’elle lui ait probablement coûté une deuxième place, meilleure en carrière.

Dans le dernier chapitre d’une superbe saison, au cours de laquelle Norris reste le seul pilote à marquer des points à chaque course et occupe la quatrième place du championnat du monde, le pilote de 21 ans a tenu tête aux pilotes Mercedes derrière le fugueur Max Verstappen et a terminé entre Valtteri Bottas et Hamilton pour la quatrième troisième place de sa courte carrière.

Norris avait déjà étonnamment surqualifié les voitures Mercedes et Sergio Perez de Red Bull samedi pour son premier départ en première ligne au plus haut niveau, et le premier de McLaren en neuf ans.

Profitant d’un week-end autrichien sensationnel, l’Anglais a même fait l’éloge de son compatriote sept fois champion. durant le déroulement de la course de dimanche.

0:18 Lewis Hamilton a exprimé son admiration pour Lando Norris après une intense bataille entre les deux au début de la course Lewis Hamilton a exprimé son admiration pour Lando Norris après une intense bataille entre les deux au début de la course

Après avoir suivi Norris dans les 20 premiers tours avant de dépasser, Hamilton a déclaré à son équipe Mercedes à la radio : « Un si bon pilote, Lando. »

Les experts de Sky Sports F1 ont également fait l’éloge du protégé de plus en plus impressionnant de McLaren.

Décrivant Norris comme « absolument un futur champion du monde », Paul Di Resta a déclaré : « Les gens demandent toujours s’il est possible qu’un conducteur surconduit sa voiture. Eh bien, je dirais qu’il a tiré le maximum de sa voiture ce week-end.

« Absolument superbe dès les qualifications, et cela jusqu’à la course.

« Il poussait Bottas jusqu’au bout et sans cette pénalité, qui je pense était assez dure pour lui, il aurait été P2 au mérite. »

Mais le troisième de Lando aurait-il dû être le deuxième ?

0:51 Sergio Perez se retrouve dans le gravier et tombe à la 10e place après cet incident avec Lando Norris, qui a ensuite écopé d’une pénalité de cinq secondes. Sergio Perez se retrouve dans le gravier et tombe à la 10e place après cet incident avec Lando Norris, qui a ensuite écopé d’une pénalité de cinq secondes.

Norris lui-même a estimé qu’il avait été maltraité par la décision des commissaires sportifs qu’il n’avait pas donné à Perez suffisamment de place dans leur lutte au quatrième tour et a donc forcé le Red Bull à quitter la piste.

Purgeant la pénalité de cinq secondes avant que l’équipage de McLaren ne commence à travailler sur sa voiture lors de son premier arrêt au stand, Norris a glissé derrière Bottas bien qu’il ait regagné une place lorsque le rythme de Hamilton a ralenti avec des dommages à la voiture.

Mais, dans un cas de ce qui aurait pu être, Norris a fini la course à seulement deux secondes derrière Bottas.

« C’est son risque de contourner l’extérieur. Il sait qu’il y a du gravier là-bas », a déclaré Norris à propos du passage de Perez à Sky F1. « Vous regardez toutes les autres séries junior; chaque fois que quelqu’un essaie de contourner l’extérieur et ne s’y engage pas, il finit dans le gravier. Je ne l’ai même pas pressé.

« Vous sous-virez de toute façon, il aurait dû s’attendre à ce qu’il n’y arrive pas. Je ne sais pas, je suis juste ennuyé parce que cela nous a coûté P2.

« Hamilton a eu un problème mais nous avions au moins le rythme pour être devant Bottas, surtout dans le deuxième relais. J’aurais aimé être deuxième et non troisième à nouveau, juste en me cimentant un peu plus, donc juste un peu ennuyé à ce sujet.

« C’est le premier tour [after the restart], les gens font la course, et il a essayé quelque chose qui n’a pas fonctionné. Sa faute pas la mienne. »

En plus de la pénalité de temps, Norris a également eu deux autres points de pénalité appliqués à sa superlicence, ce qui le porte à 10 au total.

Les pilotes qui atteignent 12 points sur une période de 12 mois glissants font face à une interdiction de course automatique, bien que les deux premiers points collectés par Norris, du GP de Styrie de l’année dernière (12 juillet 2020), tombent de sa licence avant qu’il ne concoure à nouveau au British GP le 16 juillet. Il arrivera donc à Silverstone de retour sur huit points de permis.