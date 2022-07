GP d’Autriche: Lando Norris et Max Verstappen critiquent les sanctions “stupides” des limites de piste après le retour du débat du directeur de course

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Johnny Herbert analyse comment les pilotes ont utilisé les limites de la piste lors du Grand Prix d’Autriche.

Lando Norris et Max Verstappen ont qualifié l’assaut des pénalités de limite de piste au GP d’Autriche de “stupide” et de “un peu une blague”, tandis que George Russell a rouvert le débat sur le directeur de course de la F1 en appelant à plus de cohérence.

La F1 a des règles strictes en matière de limites de piste pour cette année et lors de la course de dimanche, il y a eu un total de 43 infractions pour avoir franchi la ligne blanche de la piste.

Norris, Pierre Gasly, Zhou Guanyu et Sebastian Vettel, quant à eux, ont tous écopé de pénalités de cinq secondes pour abus répétés.

“Vous ne pouvez pas voir les lignes blanches”, a déclaré Norris, qui a terminé huitième, à Sky Sports F1. “C’est juste deviner et je ne suis évidemment pas assez bon pour deviner.

“Mais j’ai reçu un avertissement du virage 1 et c’était juste une erreur totale. J’ai perdu du temps, donc quand on regarde les choses de cette façon, je peux dire que c’est un peu stupide.

Lewis Hamilton fulmine sur la radio de l'équipe après avoir reçu un drapeau noir et blanc pour avoir dépassé les limites de la piste.

“J’ai verrouillé, j’ai touché le trottoir de sortie, j’ai perdu environ trois ou quatre dixièmes. Ce n’est donc pas comme ne pas me punir pour le dernier virage où vous vous engagez simplement à vous enfuir et à prendre l’avantage. c’était juste moi qui faisais des erreurs. Donc je ne pense pas que je devrais être puni pour ça.

Les trois premiers Charles Leclerc, Verstappen et Lewis Hamilton ont été parmi les nombreux à être avertis des limites de piste, provoquant des réactions de colère du pilote Mercedes qui a déclaré à un moment donné que les règles étaient “BS”.

Verstappen a admis que les pénalités n’étaient “pas un bon look pour le sport”.

“Je pense que le débat sur les limites de piste ce week-end a été un peu une blague”, a déclaré le champion du monde et actuel leader du titre.

“C’est facile de dire de l’extérieur, ‘oui, mais tu dois juste rester dans les lignes blanches’. Cela semble très facile, mais ce n’est pas parce que quand tu vas si vite dans un virage et que certains d’entre eux sont un peu aveugles, si vous avez un peu plus de sous-virage, si les pneus s’usent, c’est facile de dépasser la ligne blanche, mais gagne-t-on vraiment du temps ?

“Je ne pense pas que nous devrions avoir cette valeur sur un millimètre au-dessus, c’est une pénalité ou quoi que ce soit. Ensuite, ajoutez simplement un mur ou remettez du gravier. Je pense que c’est génial parce qu’il y a du gravier, vous vous punissez si vous vous éloignez.

“Ce sont donc des choses pour lesquelles nous devons examiner comment nous pouvons l’améliorer, car aussi pour les commissaires et uniquement les personnes impliquées dans la vérification de ces limites de piste, il est presque impossible de vérifier ce genre de choses parce que vous avez presque besoin d’un gars sur un voiture toute la course pour vérifier tout le tour s’il ne sort pas de la ligne blanche.

“Ce genre de choses, je pense que ça ne semble pas bon pour le sport.”

Ted Kravitz revient sur une course épique au Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche.

Russell veut un directeur de course alors que le débat sur la F1 rouvre

La piste limite les pénalités et les commentaires de Norris et Verstappen suivent Russell appelant la F1 à abandonner son système actuel de rotation des directeurs de course.

Après que Michael Masi ait été abandonné plus tôt cette année pour sa gestion du décideur du titre de la saison dernière, le sport est passé à un système de rotation avec Niels Wittich et Eduardo Freitas arbitrant les courses.

Mais la tension monte sur la cohérence des pénalités dans les batailles de course et vendredi, Sebastian Vettel a été condamné à une amende avec sursis pour avoir pris d’assaut une réunion de pilotes tôt.

Russell, s’exprimant samedi en Autriche, a déclaré qu’il n’y avait “aucune responsabilité” pour le moment et a appelé à plus de cohérence en raison des “décisions limites”.

Le meilleur de l'action d'un Grand Prix d'Autriche épique alors que Charles Leclerc a remporté la victoire.

“Nous ne voulons pas infliger de pénalités à gauche, à droite et au centre, mais il doit y avoir un élément de cohérence quelque part et je pense que nous devons examiner la cause profonde des problèmes”, a-t-il déclaré.

“Je suis d’accord que nous devons nous en tenir à un directeur de course.

“Nous devons avoir un peu plus de cohérence avec le stewarding. Nous arrivons à l’événement suivant et souvent le steward de l’événement précédent n’est pas là.

“Donc, il n’y a pas de responsabilité, pas d’explications des décisions et nous posons des questions et il est difficile d’obtenir une réponse directe parce que – je ne dirais pas le blâme mais presque le blâme – est mis sur quelqu’un d’autre qui n’était pas là

“C’est délicat. Tout le monde a ses propres interprétations.”

Le vainqueur de la course de dimanche, Leclerc, a convenu : “Je pense qu’avec un seul directeur de course, ce sera peut-être un peu plus facile à gérer.”

Verstappen, cependant, a déclaré : “Je ne pense pas que cela dépende nécessairement d’un directeur de course, je pense qu’il s’agit davantage de travailler avec les pilotes au lieu de simplement garder votre position et d’être simplement têtu.

“Nous voulons améliorer les choses pour tout le monde et ce n’est pas comme si nous nous battions pour nous-mêmes. Nous avons de bonnes conversations entre les pilotes et à la fin de la journée, plus ou moins, sur la plupart des choses, nous sommes d’accord.”