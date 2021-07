GP d’Autriche : Kimi Raikkonen pénalisé pour l’accident de Sebastian Vettel après les enquêtes d’après course

0:50



L’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et l’Aston Martin de Sebastian Vettel sont entrées en collision dans le dernier tour du Grand Prix d’Autriche

L’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen et l’Aston Martin de Sebastian Vettel sont entrées en collision dans le dernier tour du Grand Prix d’Autriche

Kimi Raikkonen a écopé d’une pénalité pour son accident du dernier tour avec Sebastian Vettel au GP d’Autriche, tandis que huit pilotes ont été innocentés par les commissaires FIA après que plus de la moitié de la grille de F1 ait fait l’objet d’une enquête après la course.

Les commissaires ont ajouté 20 secondes au temps de course de Raikkonen – ce qui le laisse toujours 16e – et lui ont infligé deux points de pénalité, tandis que Nicholas Latifi et Nikita Mazepin ont également été pénalisés après le drame tardif de dimanche.

Latifi (15e) et Mazepin (19e) auraient conduit trop vite sous des jaunes à double vague suite à la collision particulière de Raikkonen et Vettel, les deux pilotes écopant de pénalités de 30 secondes après la course.

Six autres pilotes – Carlos Sainz (5e), ​​Sergio Perez (6e), Daniel Ricciardo (7e), Charles Leclerc (8e), Pierre Gasly (9e), Antonio Giovinazzi (14e) – ont également été convoqués devant les commissaires sportifs pour le même délit présumé. mais ont été lavés de tout acte répréhensible, le résultat final de la course étant maintenant confirmé.

Au total, 11 pilotes ont été appelés par les commissaires FIA – avec Vettel convoqué et autorisé, tandis que George Russell a également échappé à la sanction après une enquête sur sa défense tardive pour le 10e de Fernando Alonso.

0:58 George Russell manque ses premiers points pour Williams alors que Fernando Alonso le dépasse George Russell manque ses premiers points pour Williams alors que Fernando Alonso le dépasse

Que s’est-il passé avec Raikkonen et Vettel ?

Raikkonen et Vettel se disputaient la 12e place dans le dernier tour d’une course chargée de pénalités avant de se retrouver après le virage 4, envoyant les voitures Alfa Romeo et Aston Martin dans le gravier, juste au moment où Max Verstappen concluait sa victoire.

Raikkonen a été jugé en tort.

Réagissant à leur accident avant de voir les commissaires, les anciens coéquipiers de Ferrari Raikkonen et Vettel semblaient tous deux mystifiés par le contact.

« Je dois le voir », a déclaré Raikkonen. « Évidemment, cela s’est passé très rapidement. Les pneus se sont touchés et puis nous y allons… mais cela n’a pas changé le résultat final. Les choses tournent mal parfois. »

4:11 Karun Chandhok de Sky F1 analyse certains des grands incidents du Grand Prix d’Autriche Karun Chandhok de Sky F1 analyse certains des grands incidents du Grand Prix d’Autriche

Vettel a ajouté : « Je ne sais pas [what happened]. Cela a dû être un malentendu. Bien sûr, il n’y avait aucune intention de ma part. »

L’incident a également entraîné une double vague jaune sur le site de l’accident, que de nombreux conducteurs ont traversé en route vers le drapeau à damier. Après la course, les commissaires sportifs de la FIA ont convoqué huit pilotes – dont cinq ont terminé dans le top 10 – pour n’avoir prétendument pas suffisamment ralenti.

Latifi et Mazepin ont été les seuls sanctionnés pour cette infraction particulière.