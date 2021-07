4:09



Karun Chandhok est rejoint par George Russell au SkyPad pour analyser son brillant tour de qualification qui lui a assuré une place en Q3

Karun Chandhok est rejoint par George Russell au SkyPad pour analyser son brillant tour de qualification qui lui a assuré une place en Q3

Un George Russell « gonflé » a dit Sky Sports F1 qu’il est confiant dans ses premiers points Williams lors du GP d’Autriche dimanche après avoir superbement placé sa voiture dans le top 10 en qualifications.

Russell a souvent menacé d’atteindre la Q3 dans la Williams au cours de ses trois années très prometteuses en Formule 1 – et a failli l’avoir fait le week-end dernier sur le même circuit Red Bull Ring – mais samedi était la première fois qu’il atteignait la fusillade finale. .

Il a terminé neuvième et, soulignant sa performance, Nicholas Latifi a été éliminé en Q1 dans la même voiture Williams.

« Nous avons souvent de bons samedis, mais c’était définitivement à un autre niveau », a admis Russell, qui était huitième lors de la course de la semaine dernière avant un problème de fiabilité.

« Vraiment mérité, surtout après ce qui s’est passé la semaine dernière. Nous pensions avoir fait du bon travail la semaine dernière et nous avons continué sur notre lancée. »

Russell a disputé 45 Grands Prix avec Williams et n’a pas encore marqué de point avec l’équipe Grove qui a soutenu le classement de la F1 depuis son arrivée.

Mais dans un autre coup de pouce pour Russell en Autriche, il a atteint la Q3 avec le pneu moyen – lui donnant potentiellement un avantage sur d’autres dans le top 10 qui se sont qualifiés avec le pneu tendre, et commenceront donc après ce composé moins durable.

« Le Q3 en toutes circonstances est énorme pour nous, sans parler de le faire sur les médiums », a expliqué Russell à Karun Chandhok de Sky F1 au SkyPad.

« Je pense que je n’ai jamais été aussi excité depuis que j’ai gagné une course il y a trois ans [in Formula 2] maintenant, donc c’était énorme pour nous. »

Il a ajouté lors de la course de dimanche : « Les points doivent être un minimum.

2:06 George Russell était ravi d’entrer pour la première fois en Q3 dans la Williams et il est maintenant de bonne humeur avant le Grand Prix d’Autriche. George Russell était ravi d’entrer pour la première fois en Q3 dans la Williams et il est maintenant de bonne humeur avant le Grand Prix d’Autriche.

« Nous sommes sur la bonne stratégie, nous avons la flexibilité de faire un arrêt à deux arrêts alors que les gars sur les softs vont être assez enfermés là-dedans, je suppose ou avoir une période très difficile dans ce premier relais .

« J’espère que cela me donnera un peu de marge pour combattre les Ferrari un peu plus loin et essayer d’aller de l’avant. Il n’y a aucune raison sur les médiums pour que nous ne puissions pas faire cela. »

Russell, un junior Mercedes prêté à Williams, est en lice pour un siège 2022 avec les champions du monde actuels, Lewis Hamilton ayant déjà confirmé qu’il resterait avec l’équipe pendant encore deux ans.

Valtteri Bottas est en fin de contrat à la fin de cette saison.