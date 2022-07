GP d’Autriche: Carlos Sainz en tête des essais finaux avant le Sprint alors que les voitures Mercedes reviennent après les accidents de qualification

Carlos Sainz a dominé les feuilles de temps devant Charles Leclerc et Max Verstappen lors des derniers essais du GP d’Autriche avant le Sprint de samedi.

Une dernière heure de roulage cruciale avant que les pilotes ne s’élancent sur 24 tours dans le Sprint, en direct sur Sky Sports F1 à 15h30, a également vu le retour de Lewis Hamilton et George Russell après leurs accidents de qualification Mercedes.

Le rythme d’un tour ayant été au centre de l’attention vendredi, la deuxième séance d’entraînement était consacrée à des courses plus longues et Sainz a donné le ton avec un temps de 1:08.610.

Il était suivi de près par son coéquipier Leclerc et le leader en titre de Red Bull Verstappen, qui partira premier du Sprint devant les Ferrari.

Les Alpines Fernando Alonso et Esteban Ocon ont terminé quatrième et cinquième, devant Sergio Perez. Perez est passé de la quatrième place à la 13e place sur la grille Sprint après une pénalité post-qualification pour les limites de piste.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le garage Mercedes bat son plein pour préparer la voiture de Lewis Hamilton et la faire rouler sur le Red Bull Ring pour les essais 2 du Grand Prix d’Autriche. Le garage Mercedes bat son plein pour préparer la voiture de Lewis Hamilton et la faire rouler sur le Red Bull Ring pour les essais 2 du Grand Prix d’Autriche.

Mercedes, quant à elle, a réussi à remettre les deux voitures sur les rails après leurs coûteux crashs en Q3.

Ni Russell ni Hamilton n’ont de pénalités de boîte de vitesses ou de changements de moteur malgré les lourds shunts, et Russell a été le premier sur la piste avant que Hamilton, qui utilise maintenant un châssis Merc plus ancien, n’émerge avec 15 minutes à jouer.

Russell et Hamilton ont finalement terminé septième et neuvième, avec respectivement 33 et 14 tours bouclés, devant Lando Norris alors que McLaren a montré un semblant de rythme compétitif après un vendredi désastreux.

Leclerc a bouclé le plus de tours de la séance, avec 43.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Qu’est-ce que le Sprint exactement ?

Le Sprint est le nom de la course raccourcie du samedi qui a débuté en 2021 et est de retour pour 2022, bousculant le format habituel du week-end et offrant plus d’action roue à roue avec une autre course.

En fait, une mini version de ce que nous voyons le dimanche, les pilotes courent sur 100 km – ce qui représente un tiers de la distance de course habituelle et, dans le cas d’Imola, se convertit en 24 tours – dans un sprint à fond pour les créneaux de grille pour le Grand Prix et les points pour leurs espoirs de championnat.

Remplaçant les qualifications dans le créneau du samedi, nous verrons le Sprint lors de trois autres manches en 2022, à Imola, en Autriche et au Brésil.

Nouvelle grille provisoire : GP Sprint d’Autriche 1) Max Verstappen, Red Bull 2) Charles LeclercFerrari 3) Carlos Sainz, Ferrari 4) George Russel, Mercedes 5) Esteban Ocon, Alpin 6) Kevin Magnussen, Haas sept) Mick Schumacher Haas 8) Fernando Alonso, alpin 9) Lewis Hamilton, Mercedes dix) Pierre Gasly, Alpha Tauri 11) Alex AlbonWilliams 12) Valtteri Bottas, Alfa Roméo 13) Sergio Pérez, Red Bull 14) Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 15) Lando Norris, McLaren 16) Daniel Ricciardo, McLaren 17) Lance Stroll, Aston Martin 18) Zhou Guanyu, Alfa Roméo 19) Nicholas Latifi, Williams 20) Sébastien Vettel, Aston Martin

Comment ça marche?

Les 20 pilotes partent dans l’ordre dans lequel ils se sont qualifiés vendredi soir – plus de détails ci-dessous – et leurs positions d’arrivée 100 km plus tard seront les positions dans lesquelles ils s’aligneront pour le départ du Grand Prix de dimanche.

Si vous gagnez, vous partez de la pole position pour la course de dimanche ; si vous êtes 10e, vous démarrez au même endroit un jour plus tard, tandis que si vous rencontrez un problème technique ou une chute, vous serez à l’arrière et vous aurez tout à faire.

Y a-t-il des points pour le Sprint ?

Oui – et nettement plus que l’an dernier dans l’un des principaux changements.

En 2021, seuls les trois meilleurs pilotes ont marqué des points et il n’y avait qu’un total de six points offerts; trois pour le vainqueur, deux pour le deuxième et un pour le troisième.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton et George Russell avaient une Q3 à oublier, les deux pilotes Mercedes franchissant les barrières de sécurité avant le Sprint de samedi. Lewis Hamilton et George Russell avaient une Q3 à oublier, les deux pilotes Mercedes franchissant les barrières de sécurité avant le Sprint de samedi.

En 2022, les huit premiers marqueront des points et ce total de points passera à 36. Le vainqueur récoltera huit points, la deuxième place en marquera sept, et cela se poursuivra par ordre décroissant jusqu’au huitième (un point).

Les points offerts signifient que le Sprint est encore plus important en 2022.

Non seulement plus de pilotes – en plus de se battre pour la position sur la grille pour la course de dimanche – ont une chance de marquer des points, mais ils peuvent désormais prendre un total de 34 points sur un week-end au lieu des 26 habituels. De plus, si un pilote remporte les trois Sprints en 2022, cela équivaut presque à une victoire de course à elle seule (24). Pratique.

Y a-t-il des arrêts aux stands dans le Sprint ?

Bien qu’ils ne soient pas techniquement interdits, les arrêts aux stands sont rares compte tenu de la brièveté d’un Sprint.

Contrairement au Grand Prix, il n’y a pas de changement obligatoire de pneus requis et, à moins que les voitures ne soient endommagées ou crevées ou qu’il ne pleuve, ne vous attendez pas à ce qu’elles quittent l’action sur la piste pour la voie des stands entre les feux éteints et le drapeau à damier.

Les conducteurs sont libres de rouler avec n’importe quel composé de pneus – dur, moyen ou tendre – qu’ils souhaitent.

Et le Grand Prix, c’est inchangé dimanche ?

Les 71 tours du Grand Prix d’Autriche autour du Red Bull Ring sont inchangés et restent l’événement principal du week-end.

L’extinction des feux cette année est à 14h. Le montage de Sky F1 commence à 12h30.

Les points habituels s’appliquent le jour de la course, soit 25 pour la victoire (ou un maximum de 26 si le vainqueur réalise également le meilleur tour) jusqu’à un point pour la 10e place.