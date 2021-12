GP d’Arabie saoudite : Max Verstappen pénalisé pour avoir causé la collision avec Lewis Hamilton, mais reste deuxième

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



On a dit à Max Verstappen de laisser passer Lewis Hamilton, avant que Hamilton ne lui heurte le dos !

Max Verstappen a été reconnu coupable et pénalisé par les commissaires de F1 pour l’accident bizarre avec son rival pour le titre Lewis Hamilton au GP d’Arabie saoudite, réputé avoir causé une collision avec un freinage « erratique ».

Verstappen a écopé d’une pénalité de 10 secondes après la course, ce qui, heureusement pour le Néerlandais, le maintient à la deuxième place et signifie que les deux pilotes sont toujours à égalité de points avant la finale de la saison le week-end prochain.

Il a également écopé de deux points de pénalité sur son permis.

Les prétendants au championnat sont entrés en collision de manière particulière lorsque Verstappen a tenté de laisser passer Hamilton après s’être fait dire de céder sa position par Red Bull, à la suite de conversations avec les stewards au sujet d’une défense hors piste plus tôt au 37e tour.

Verstappen essayait de s’écarter « stratégiquement » avant le dernier virage afin de pouvoir faire descendre le DRS dans la ligne droite du départ, même si Hamilton n’avait pas été informé que Verstappen le laissait passer par Mercedes et a été rattrapé par la vitesse lente, se heurtant à la l’arrière du Red Bull.

Hamilton, qui a endommagé son aileron avant mais a tout de même réussi à gagner la course, a affirmé que Verstappen l’avait « testé sur les freins ».

Les commissaires ont accepté que les deux pilotes auraient pu faire plus, mais ont trouvé Verstappen « principalement fautif » pour l’incident, bien que la pénalité de 10 secondes soit finalement sans conséquence car Valtteri Bottas, troisième, était 16 secondes derrière le drapeau à damier.

Dans leur verdict, les stewards ont déclaré que Verstappen s’était cassé « soudain et de manière significative » – le décrivant également comme « erratique ».

Cela signifie que Verstappen a écopé de deux pénalités de temps dimanche, après avoir également écopé d’une pénalité de cinq secondes pour l’incident du virage 1 avec Hamilton.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est incroyable et ce sport est plus une question de pénalités que de course », a déclaré Verstappen après la course. « Pour moi, ce n’est pas la Formule 1. »

Cependant, Hamilton a insisté sur le fait que son rival était « au-dessus de la limite ». Il a également qualifié l’incident du 37e tour de « très déroutant ».

« Je n’ai pas eu l’information », a déclaré Hamilton à Sky F1. « Tout d’un coup, il a commencé à reculer puis à bouger. Je me disais ‘est-ce qu’il joue une sorte de tactique folle ?’.

« Tout d’un coup, des messages ont commencé à arriver, mais il a freiné si fort que j’ai failli lui remonter le dos. Pour lui, peu importe que nous n’ayons pas fini tous les deux. »

Quel a été le verdict des commissaires ?

Les commissaires ont déclaré que Verstappen « a freiné d’une manière qui a provoqué une collision ».

« Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 33, le conducteur de la voiture 44 et les représentants de l’équipe, ont examiné les preuves vidéo et télémétriques et ont déterminé que le conducteur de la voiture 33 était principalement en faute », a-t-il lu dans leur déclaration.

« Au virage 21, le conducteur de la voiture 33 a reçu l’instruction de redonner une position à la voiture 44 et l’équipe lui a dit de le faire « stratégiquement ». La voiture 33 a ralenti considérablement au virage 26. Cependant, il était évident qu’aucun des pilotes voulait prendre les devants avant la ligne de détection DRS 3.

« Le conducteur de la voiture 33 a déclaré qu’il se demandait pourquoi la voiture 44 n’avait pas dépassé et le conducteur de la voiture 44 a déclaré que, n’ayant pas été au courant à ce stade que la voiture 33 rendait la position, il ne savait pas pourquoi la voiture 33 était En décidant de pénaliser le pilote de la voiture 33, le point clé pour les commissaires sportifs était que le pilote de la voiture 33 a alors freiné brusquement et de manière significative, entraînant une décélération de 2,4 g.

« Tout en acceptant que le conducteur de la voiture 44 ait pu dépasser la voiture 33 lors du premier ralentissement de cette voiture, nous comprenons pourquoi lui (et le conducteur de la voiture 33) n’a pas voulu être le premier à franchir le DRS.

« Cependant, le freinage soudain par le conducteur de la voiture 33 a été déterminé par les commissaires sportifs comme étant erratique et donc la cause prédominante de la collision et donc la pénalité standard de 10 secondes pour ce type d’incident, est imposée. »

L’histoire d’un dramatique GP d’Arabie saoudite

Tour 10 : Mick Schumacher percute les barrières et Lewis Hamilton décide de s’arrêter sous la voiture de sécurité suivante

Tour 13 : L’incident de Schumacher fait sortir le drapeau rouge et Max Verstappen, qui mène désormais la course devant Hamilton, est en mesure de changer ses pneus selon les règles

Tour 15 : La course est relancée à partir d’un départ arrêté et Hamilton fait pour mieux s’enfuir avant de se faire sortir de la piste par Verstappen. Sergio Perez, Nikita Mazepin et George Russell s’écrasent tous, faisant ressortir un autre drapeau rouge

Tour 17 : Hamilton commence en deuxième position devant Verstappen après avoir été poussé hors de la route lors du redémarrage précédent. C’est Verstappen qui s’en sort le mieux au prochain redémarrage de la course alors qu’il dépasse Hamilton et Esteban Ocon pour reprendre la tête

Tour 18 : Hamilton dépasse Ocon pour la deuxième place

Tour 37 : Hamilton et Verstappen ont failli entrer en collision, le Britannique étant contraint de prendre des mesures d’évitement après avoir été écarté. Verstappen écope d’une pénalité de cinq secondes plus tard dans la course

Tour 37 : On dit à Verstappen de concéder le poste à Hamilton, mais alors que le Néerlandais se prépare à le laisser passer, le septuple champion du monde se heurte à l’arrière du Red Bull.

Tour 42 : Hamilton dépasse Verstappen avant que le joueur de 24 ans ne reprenne la tête de la course

Tour 43 : Verstappen laisse Hamilton revenir pour la première place

50e tour : Hamilton prend le drapeau à damier pour remporter un spectaculaire Grand Prix d’Arabie saoudite alors que les deux pilotes entrent dans le niveau décisif de la saison du week-end prochain avec 369,5 points

The Sunset Showdown: Regardez Verstappen contre le décideur Hamilton en direct sur Sky

Niveau de points, une course à parcourir et un champion à trouver.

Neuf mois après son début, le duel captivant de Max Verstappen et Lewis Hamilton se résume à une confrontation gagnant-gagnant sous les projecteurs du circuit Yas Marina du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1. L’action sur piste commence vendredi à 9h30, avec la course décisive dimanche à 13h00.

Suivez toutes les dernières mises à jour et analyses tout au long de la semaine sur skysports.com, l’application Sky Sports et Sky Sports News, et restez également informé via les plateformes sociales de Sky F1 – Twitter, Instagram, Facebook et YouTube.