GP d’Abu Dhabi: Sergio Perez le plus rapide lors des essais 3 alors que Lewis Hamilton enquêtait après l’incident du drapeau rouge

Lewis Hamilton fera l’objet d’une enquête après la session FP3 pour avoir prétendument omis de ralentir sous le drapeau rouge.

Sergio Perez a devancé son coéquipier de Red Bull, Max Verstappen, en tête des essais finaux du Grand Prix d’Abu Dhabi, alors que Lewis Hamilton a été confronté à une enquête des stewards pour ne pas avoir ralenti sous un drapeau rouge.

Il n’était pas surprenant que les champions des constructeurs Red Bull aient conservé une longueur d’avance sur leurs rivaux sur le circuit de Yas Marina, mais Perez ayant 0,152 seconde d’avance sur le champion du monde Verstappen avec un 1:24.982 était certainement inattendu.

Mercedes espérait que les changements de configuration du jour au lendemain les aideraient à réduire l’écart avec Red Bull après que Verstappen ait dépassé la deuxième séance d’entraînement vendredi, mais Hamilton était à plus de deux dixièmes de Perez, avec son coéquipier George Russell plus loin en quatrième position.

Hamilton fait face à une attente nerveuse – et probablement à une rencontre avec les stewards – après la séance, après avoir fait l’objet d’une enquête pour ne pas avoir ralenti après qu’un échec sur l’AlphaTauri de Pierre Gasly ait déclenché un drapeau rouge.

Les rediffusions ont suggéré que Hamilton n’était peut-être pas au courant du drapeau rouge lorsqu’il a dépassé Lando Norris de McLaren, mais le septuple champion du monde pourrait désormais faire face à une pénalité de grille, ce qui nuirait à ses faibles espoirs de sceller une première victoire de la campagne dans la saison. final.

