GP d’Abu Dhabi: Max Verstappen signe la F1 2022 avec style, Charles Leclerc refuse le doublé de Red Bull

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen termine une saison dominante avec une 15e victoire record de la campagne !

Max Verstappen termine une saison dominante avec une 15e victoire record de la campagne !

Max Verstappen a remporté une victoire dominante au GP d’Abou Dhabi pour signer avec style sa brillante saison victorieuse en 2022, bien que Charles Leclerc ait refusé à Red Bull une finale parfaite en repoussant Sergio Perez pour la deuxième place de la course et du championnat.

Une 15e victoire record d’une saison de 22 courses n’a jamais semblé en danger pour Verstappen après avoir retenu son coéquipier dans le premier virage depuis la pole, bien que la bataille derrière ait été absorbante et se soit poursuivie jusqu’aux derniers tours.

Leclerc et Perez sont entrés dans la course finale avec des points et la Ferrari était le grand outsider derrière les Red Bulls, bien qu’un Perez à deux arrêts n’ait pas pu rattraper Leclerc, qui comme Verstappen était à un arrêt, à temps.

Red Bull, parti avec 1,3 seconde d’écart au drapeau à damier, n’a donc pas remporté le premier doublé du championnat de son histoire.

“Nous avons fait la course parfaite”, a déclaré Leclerc. Je savais que la seule façon pour nous de battre Checo était avec une stratégie différente.

“J’espère vraiment que l’année prochaine nous pourrons faire un pas en avant et nous battre pour le championnat.”

Carlos Sainz a terminé quatrième dans l’autre Ferrari, avec Mercedes en difficulté dans la dernière course d’une campagne difficile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton est contraint d’abandonner le GP d’Abu Dhabi avec un problème hydraulique ! Lewis Hamilton est contraint d’abandonner le GP d’Abu Dhabi avec un problème hydraulique !

Lewis Hamilton courait juste devant un Sainz chargé dans l’avant-dernier tour avant de souffrir d’un problème hydraulique; Première panne mécanique de Mercedes de l’année. Cela a scellé ce qui était inévitable, Hamilton n’ayant pas remporté une course en une saison pour la première fois de sa carrière de 22 ans.

George Russell a terminé la course, cinquième, mais seulement après avoir dû purger une pénalité de cinq secondes pour une sortie dangereuse dans les stands.

Lors de sa dernière course d’une carrière brillante et chargée de titres en F1, Sebastian Vettel a marqué un point dans l’Aston Martin – bien qu’il en veuille plus après qu’une stratégie à un arrêt l’ait vu se replier derrière son coéquipier et Esteban Ocon d’Alpine.

Il a terminé la course juste derrière Daniel Ricciardo, qui quitte également le sport – potentiellement définitivement – alors qu’il quitte McLaren pour un retour bientôt confirmé chez Red Bull en tant que pilote de développement.

Son compatriote multiple champion Fernando Alonso a subi un autre DNF, son quatrième des sept dernières courses de sa carrière alpine avant de remplacer Vettel dans l’Aston Martin pour 2023.

Grand Prix d’Abu Dhabi : résultat final

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Sergio Pérez, Red Bull

4) Carlos Sainz, Ferrari

5) George Russel, Mercedes

6) Lando Norris, McLaren

7) Esteban Ocon, Alpin

8) Lance Stroll, Aston Martin

9) Daniel Ricciardo, McLaren

10) Sébastien Vettel, Aston Martin

Comment Leclerc a refusé à Red Bull leur finale parfaite

La victoire de Verstappen n’a peut-être pas été une surprise à Yas Marina, mais la défaite de Perez face à Leclerc l’a certainement été.

Perez est entré dans la dernière course avec plus d’élan, de vitesse et une meilleure position de départ pour Leclerc, qui n’avait pas gagné de course depuis le GP d’Autriche de juillet et n’avait pas terminé plus haut que troisième depuis quatre courses.

Mais Leclerc, qui est si souvent laissé pour compte par les Red Bulls sur le rythme de course avec la gestion sous-optimale des pneus de Ferrari, a inversé la forme et est resté avec les Red Bulls dans le premier relais, et surtout le second.

Son rythme derrière Verstappen et Perez a forcé Red Bull à un deuxième arrêt pour le Mexicain avec 25 tours à faire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Dans un mouvement étrangement similaire à l’inverse de l’année dernière, Hamilton retient Perez lors de la dernière course de la saison. Dans un mouvement étrangement similaire à l’inverse de l’année dernière, Hamilton retient Perez lors de la dernière course de la saison.

Perez était environ une seconde au tour plus rapide que Leclerc avec des pneus neufs, bien qu’il ait été potentiellement retenu de manière cruciale par Hamilton – le pilote Mercedes le dépassant dans un renversement des rôles par rapport au décideur controversé d’Abu Dhabi l’année dernière – bien que le Monégasque et Verstappen, a réussi à maintenir le rythme de manière experte en portant du caoutchouc.

Leclerc a gardé Perez hors de portée du DRS dans le dernier tour et a franchi le drapeau à damier avec une seconde d’avance pour sceller son meilleur résultat au championnat.

“Quand vous regardez la saison, elle a encore dépassé tout ce que nous aurions pu imaginer ou ce que nous avons réussi à réaliser”, a déclaré le patron de Red Bull, Christian Horner, à Sky Sports F1.

Mercedes termine une saison décevante sur un creux

Mercedes a déclaré qu’ils s’étaient concentrés sur la course après une qualification décevante, bien qu’ils aient eu du mal sur et en dehors de la piste à Yas Marina.

Du côté de Hamilton, il a eu un début de course mouvementé et une fin écrasante.

Le septuple champion du monde a eu une bataille avec Sainz dans le premier tour, ne conservant sa position qu’à la chicane d’ouverture après avoir parcouru les bandes rugueuses, ce qui a peut-être endommagé le plancher de sa voiture. Après avoir rendu la position, il a dépassé Sainz, mais a ensuite perdu du rythme car il a été dépassé par la Ferrari et Russell.

Il a retrouvé le rythme sur le pneu dur bien qu’il n’ait pas été satisfait d’une stratégie d’un tour, puis, juste au moment où il semblait prêt à se faire dépasser par Sainz au tour 57 sur 58, il a subi un problème hydraulique de fin de course.

Russell a également eu ses difficultés dimanche. Le vainqueur du GP de Sao Paulo a perdu une place face au toujours impressionnant Lando Norris dans le premier tour et, après avoir récupéré, a semblé surprendre son équipe dans les stands et a ensuite subi un arrêt au stand lent, et une libération lente qui lui a coûté cinq secondes. à son prochain arrêt.

Il chargeait en fin de course et aurait bien pu devancer Hamilton avant le DNF de son coéquipier.

Plus à venir.