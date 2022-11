GP d’Abu Dhabi : Lewis Hamilton dit “qu’il est naturel” que Max Verstappen le cible

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton affirme que son statut au sommet de la Formule 1 rend “naturel” que Max Verstappen conduise plus agressivement contre lui que les autres concurrents.

Verstappen a triomphé dans une bataille palpitante pour le championnat du monde avec Hamilton la saison dernière pour remporter son premier titre après plusieurs collisions avec le septuple champion du monde lors d’une campagne mouvementée en 2021.

La domination de Red Bull et le manque de rythme de Mercedes cette année ont conduit à un manque de rencontres sur la bonne voie pour les rivaux en 2022, mais avec les Silver Arrows qui ont finalement rattrapé leur retard ces dernières semaines, Verstappen et Hamilton se sont affrontés lors du GP de Sao Paulo le week-end dernier, avec le Néerlandais écope d’une pénalité de cinq secondes pour avoir causé la collision.

S’exprimant à Abu Dhabi avant la finale de la saison de ce week-end, sur les lieux de la victoire extrêmement controversée qui a assuré le titre à Verstappen l’année dernière, Hamilton a été interrogé sur le fait qu’il s’attendait à ce que la rivalité continue de susciter des moments controversés.

Il a répondu: “Très probablement. Je pense que je vais m’adapter.

“Vous avez vu les années précédentes que j’essaie d’éviter [contact] dans des scénarios.

“Je suis sûr que nous allons grandir, les deux équipes vont grandir et s’améliorer, espérons-le, afin que nous n’ayons pas d’expériences comme lors de la dernière course, mais je ne retiendrais pas votre souffle.”

On a ensuite demandé à Hamilton dans une question de suivi s’il pensait que la raison du style de conduite particulièrement agressif de Verstappen contre lui était due à son statut de pilote le plus titré de tous les temps.

Le joueur de 37 ans a souri, avant de répondre : “Je pense que oui, tu as probablement raison.

“Je me souviens quand je suis arrivé dans le sport et votre cible est le gars qui a le plus de championnats. C’était Fernando (Alonso), puis c’était Kimi (Raikkonen), parce que Kimi était l’un des meilleurs pilotes ici, et puis il était Seb (Vettel), donc je pense que c’est naturel.”

Hamilton a également révélé que la seule fois où il avait eu une conversation “en profondeur” avec Verstappen, c’était lorsqu’il avait tenté de le persuader de se mettre à genoux à ses côtés pour soutenir le mouvement Black Lives Matter en 2020, ce que le Néerlandais avait choisi de ne pas faire.

“Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de plus profond en arrière-plan, car nous n’avons jamais vraiment eu de conversation approfondie”, a déclaré Hamilton.

“La seule fois où nous avons eu une conversation approfondie, c’est en 2020 en Autriche, lorsque je suis allé le voir pour lui parler de ce que Black Lives Matter signifiait et de ce que cela signifierait s’il soutenait cela.

“J’ai essayé d’expliquer ce que ça fait et pourquoi nous nous battons, et de quoi il s’agit. De toute évidence, cela n’a pas fait de différence.”