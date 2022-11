GP d’Abu Dhabi: Lewis Hamilton devance George Russell alors que Mercedes scelle un doublé lors de la première séance d’entraînement

Lewis Hamilton a mené un doublé Mercedes lors des premiers essais du GP d’Abu Dhabi

Lewis Hamilton a mené un doublé de son coéquipier George Russell alors que Mercedes a bien démarré le week-end lors des premiers essais du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Alors que Russell a scellé la première victoire de Mercedes de la saison le week-end dernier au Brésil, les Silver Arrows ont poursuivi leur solide forme lors de la dernière course de l’année pour devancer Charles Leclerc de Ferrari et Sergio Perez de Red Bull, qui se disputent la deuxième place chez les pilotes. ‘ championnat.

Le fait que la séance se soit déroulée de jour, contrairement aux qualifications et à la course qui se dérouleront de nuit sous les lumières spectaculaires du circuit de Yas Marina, tempère l’importance de la feuille de temps, mais l’affichage maintient sans aucun doute la dynamique de construction chez Mercedes.

A noter également l’absence du champion du monde Max Verstappen, qui était l’un des huit pilotes à ne pas participer au FP1 alors que les équipes effectuaient leurs dernières sessions de jeunes pilotes pour l’année.

La comparaison entre Mercedes et le Néerlandais dans les conditions nocturnes de l’entraînement 2 plus tard vendredi, en direct sur Sky Sports F1 à 13 heures, fournira un indicateur beaucoup plus fiable de ce à quoi s’attendre pour le reste du week-end.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’espoir de Williams, Logan Sargeant, tourne pendant la P1 du GP d’Abu Dhabi, mais heureusement, il évite de s’écraser contre les barrières L’espoir de Williams, Logan Sargeant, tourne pendant la P1 du GP d’Abu Dhabi, mais heureusement, il évite de s’écraser contre les barrières

Logan Sargeant, qui tente de sceller la super licence FIA ​​qui lui permettra de concourir en F1 pour Williams la saison prochaine, a enduré un moment d’arrêt cardiaque alors qu’un gros tête-à-queue au premier virage a laissé sa voiture à quelques centimètres du mur.

Le quasi-accident signifiait que Sargeant pouvait continuer à parcourir les 100 km dont il avait besoin pour gagner un autre point vers sa licence, qu’il tentera de finaliser alors qu’il concourra en Formule 2 pour le reste du week-end.

Mis à part le spin, Sargeant a réalisé une solide performance pour devancer l’autre Williams d’Alex Albon de seulement 0,2 seconde, plusieurs des autres recrues gérant des efforts tout aussi impressionnants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Pierre Gasly évite de justesse le pilote de réserve de Haas, Pietro Fittipaldi, lors de la P1 du GP d’Abu Dhabi. Pierre Gasly évite de justesse le pilote de réserve de Haas, Pietro Fittipaldi, lors de la P1 du GP d’Abu Dhabi.

Le remplaçant de Verstappen, Liam Lawson, a terminé cinquième, à moins de 0,3 seconde de Perez, tandis que Robert Shwartzman est arrivé septième pour Ferrari, à près de 0,6 seconde de Leclerc.

Le champion de F2 2022, Felipe Drugovich, était le dernier pour Aston Martin lors de ses débuts en F1, avec son compatriote débutant Patricio O’Ward 18e pour McLaren après avoir subi des problèmes techniques au début de la session.

Jack Doohan a terminé 19e pour Alpine, car il a dû faire face à des problèmes de surchauffe sur la voiture de Fernando Alonso. Pietro Fittipaldi était 17e pour Haas alors qu’il remplaçait Mick Schumacher, tandis que l’expérimenté Robert Kubica était 14e alors qu’il conduisait à la place de Zhou Guanyu pour Alfa Romeo.

Leclerc et Perez, qui participeront à la finale de la saison de dimanche à égalité de points, ont échangé la première place pendant une grande partie de la séance alors que Mercedes se concentrait sur les courses de pneus durs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pilote McLaren Indy Car Pato O’Ward souffre de problèmes de voiture lors de son premier tour d’entraînement pour l’équipe F1 de McLaren. Le pilote McLaren Indy Car Pato O’Ward souffre de problèmes de voiture lors de son premier tour d’entraînement pour l’équipe F1 de McLaren.

Cependant, lorsque les Silver Arrows sont passés aux softs avec environ 15 minutes restantes, Hamilton a immédiatement atteint le sommet de la feuille de temps avec un 1: 26.633, avant que Russell ne se classe à quelques dixièmes de lui.

Le septuple champion du monde risque de perdre son record d’avoir remporté une course lors de chacune de ses 15 saisons précédentes en F1 et avait déclaré à l’approche du week-end qu’il ne s’attendait pas à ce que Mercedes ait le rythme pour rivaliser avec Red Bull à une piste censée favoriser la vitesse supérieure en ligne droite des champions des constructeurs.

Cependant, le rythme soutenu de Hamilton sur les pneus durs et tendres pourrait revigorer ses espoirs de se démarquer de Michael Schumacher, avec qui il partage actuellement le record de victoires en 15 saisons consécutives.

Verstappen, avec qui Hamilton est entré en collision au GP de Sao Paulo le week-end dernier, vise une 15e victoire record de la saison pour couronner sa campagne dominante.