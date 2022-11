GP d’Abu Dhabi : Lewis Hamilton confiant que Mercedes pourra défier Red Bull lors de la finale de la saison

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton était prudemment optimiste quant aux perspectives de Mercedes pour le Grand Prix d’Abu Dhabi après les essais de vendredi.

Lewis Hamilton était prudemment optimiste quant aux perspectives de Mercedes pour le Grand Prix d’Abu Dhabi après les essais de vendredi.

Lewis Hamilton dit que Mercedes est “juste là” avec Red Bull après les essais de vendredi au Grand Prix d’Abu Dhabi et peut mener une “bonne bataille” pour le reste du week-end.

Hamilton a mené un doublé de son coéquipier George Russell lors des premiers essais, mais le duo Mercedes a suivi Max Verstappen lors de la deuxième session plus représentative, qui se déroule dans les mêmes conditions nocturnes que les qualifications de samedi et la course de dimanche. .

Le septuple champion du monde cherche une victoire dans la dernière course de la saison qui maintiendrait son record d’avoir remporté une course dans chacune de ses 16 campagnes dans le sport, et l’éloignerait de Michael Schumacher pour les saisons les plus successives avec une victoire.

“La première séance d’entraînement était plutôt bonne, la deuxième séance d’entraînement était un peu décalée. (Nous) avons fait quelques changements entre les deux et ce n’étaient tout simplement pas les bons”, a déclaré Hamilton après avoir terminé quatrième lors de la deuxième séance d’entraînement.

“(C’était) un peu difficile en FP2 avec beaucoup de survirage, c’était surtout ma limite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Karun Chandhok et David Croft reviennent sur toutes les meilleures actions des essais de vendredi du GP d’Abu Dhabi. Karun Chandhok et David Croft reviennent sur toutes les meilleures actions des essais de vendredi du GP d’Abu Dhabi.

“Nous allons faire quelques changements du jour au lendemain mais sinon, nous sommes relativement compétitifs, nous sommes juste là.”

Le week-end dernier, Mercedes a remporté sa première victoire de la saison alors que Russell menait un doublé depuis Hamilton au Brésil, les Flèches d’argent faisant une démonstration dominante pour ponctuer leur récente reprise de forme.

Un échec à s’adapter avec succès aux nouvelles réglementations de conception de 2022 a mis fin à la séquence de huit ans de titres constructeurs de Mercedes avec force par Red Bull, mais une solide fin de campagne indique un retour à la compétition la saison prochaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton se rapproche de l’arrière Kevin Magnussen après que le pilote Haas ait roulé lentement sur la ligne de course lors de la P2 du GP d’Abu Dhabi. Lewis Hamilton se rapproche de l’arrière Kevin Magnussen après que le pilote Haas ait roulé lentement sur la ligne de course lors de la P2 du GP d’Abu Dhabi.

“Je pense que cela semble un peu plus proche (qu’au Brésil)”, a poursuivi Hamilton.

“Je pense que les Red Bulls ont l’air un peu plus rapides ici, ce qui est attendu. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit notre meilleure course.

“Mais nous travaillerons dur du jour au lendemain et nous sommes généralement là, alors j’espère que nous pourrons mener un bon combat.”

Russell: Red Bull a juste les jambes sur nous

Russell, fraîchement sorti de la première victoire de sa carrière au Brésil, a devancé Hamilton pour terminer deuxième des essais 2, mais a semblé légèrement moins optimiste que son coéquipier concernant les chances de Mercedes pour le reste du week-end.

“C’était rapide là-bas, mais je pense que Red Bull a juste les jambes sur nous sur un seul tour”, a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell pense que Red Bull a été légèrement plus rapide que Mercedes lors des essais de vendredi, mais il est convaincu qu’ils peuvent renverser la vapeur ce week-end au Grand Prix d’Abu Dhabi. George Russell pense que Red Bull a été légèrement plus rapide que Mercedes lors des essais de vendredi, mais il est convaincu qu’ils peuvent renverser la vapeur ce week-end au Grand Prix d’Abu Dhabi.

“(Red Bull a) probablement deux dixièmes d’avance sur le long terme ou peut-être même plus, donc nous avons un peu de travail à faire du jour au lendemain, mais comparé à Ferrari, cela semblait raisonnable.

“Nous savons qu’ils (Red Bull) ont une voiture vraiment glissante dans les lignes droites, très efficace, et sur un circuit comme celui-ci avec deux longues lignes droites et beaucoup de virages à vitesse lente, ce genre de choses leur convient parfaitement.”

Malgré sa prudence, Russell a refusé d’exclure la possibilité de concourir pour la victoire dans la course et pense que l’incertitude quant à la meilleure stratégie dimanche pourrait améliorer les chances de Mercedes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Martin Brundle passe en piste au virage 14 du circuit Yas Marina à Abu Dhabi. Martin Brundle passe en piste au virage 14 du circuit Yas Marina à Abu Dhabi.

“J’aimerais penser que nous pouvons nous battre pour les trois premiers lors des qualifications, et qui sait où cela peut nous mener dimanche”, a déclaré Russell.

“Je n’ai pas vu les données mais j’ai l’impression que ça va être serré entre un et deux arrêts, donc c’est une bonne nouvelle pour tout le monde – pour les pilotes, pour les fans pour pimenter un peu les choses.”

Verstappen : La voiture fonctionnait bien

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir vu Mercedes remporter sa première victoire de la saison la dernière fois, Max Verstappen est déterminé à ce que Red Bull réponde lors de la course finale à Abu Dhabi. Après avoir vu Mercedes remporter sa première victoire de la saison la dernière fois, Max Verstappen est déterminé à ce que Red Bull réponde lors de la dernière course à Abu Dhabi.

Verstappen, qui n’a pas participé aux premiers essais pour permettre à Liam Lawson de participer à la dernière session de jeune pilote Red Bull de la saison, s’est rapidement mis à niveau sur la piste où il a remporté son premier titre mondial l’année dernière.

Le Néerlandais s’est plaint de problèmes de freins au début de la séance mais s’est dit ensuite satisfait des performances globales de la voiture.

“La voiture était dans une bonne fenêtre et nous avons essayé quelques petites choses et à long terme également, la voiture fonctionnait assez bien”, a déclaré Verstappen.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez depuis la caméra du casque de Max Verstappen le coucher du soleil sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi. Regardez depuis la caméra du casque de Max Verstappen le coucher du soleil sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi.

“Je suis assez content de ça.”

Après avoir scellé son deuxième titre consécutif à quatre courses de la fin, Verstappen a l’opportunité à Abu Dhabi de remporter une 15e victoire record de la saison.

Il a ajouté: “Je suis juste très content de la façon dont cette session s’est déroulée pour moi et bien sûr, vous essayez toujours de trouver quelques choses mais dans l’ensemble, c’était bien.”