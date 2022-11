GP d’Abu Dhabi: Charles Leclerc félicite Ferrari pour avoir livré sous “pression” lors de la finale de la saison de F1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc de Ferrari, qui a terminé deuxième du classement, se dit très fier de son équipe pour avoir fait face à la pression extérieure à venir ce week-end.

Charles Leclerc a félicité Ferrari pour “avoir exécuté à la perfection” en terminant deuxième du Grand Prix d’Abu Dhabi de fin de saison pour priver Red Bull d’un doublé dans le championnat des pilotes.

Leclerc est parti de la troisième place sur le circuit de Yas Marina, une place derrière Sergio Perez de Red Bull, le duo étant entré dans le niveau de course de dimanche avec des points alors qu’ils se battaient pour terminer derrière le champion du monde Max Verstappen.

Red Bull semblait avoir une voiture plus rapide, mais Ferrari et Leclerc ont réussi une stratégie à un arrêt pour conserver de justesse la deuxième place de la course et du championnat.

“C’était une super course”, a déclaré Leclerc. “Nous avons exécuté à la perfection, ce sur quoi nous nous concentrions lors des dernières courses.”

Ferrari était entré dans la course face à des spéculations sur l’avenir du directeur de l’équipe Mattia Binotto, avec des rapports en Italie affirmant qu’il serait remplacé par son homologue d’Alfa Romeo Frederic Vasseur pendant l’intersaison.

Max Verstappen termine une saison dominante avec une 15e victoire record de la campagne alors que Charles Leclerc conserve la deuxième place.

La performance de Leclerc, ainsi que la quatrième place de son coéquipier Carlos Sainz, ont également permis à Ferrari de tenir confortablement Mercedes pour la deuxième place du championnat des constructeurs.

“Nous avons exécuté dans le bon, et celui avec le plus de pression”, a déclaré Leclerc.

“Évidemment, la pression extérieure avec toutes les rumeurs qui circulent à l’approche du week-end, la pression de conserver la deuxième place aux championnats pilotes et constructeurs, et nous avons réussi à faire de notre mieux dans une situation comme celle-ci, ce qui me fait très fier de l’équipe.”

Avec l’incertitude quant à savoir si faire un ou deux arrêts était une stratégie plus efficace à Abu Dhabi, Ferrari a incité Red Bull à mettre Perez sur ce dernier, ce qui s’est avéré crucial.

Faits saillants du Grand Prix d'Abu Dhabi depuis le circuit de Yas Marina.

“Je pense que Red Bull était encore plus fort que nous ne l’étions aujourd’hui”, a ajouté Leclerc. “Mais nous les avons poussés à faire des erreurs et les avons poussés à deux arrêts, et finalement cela a payé, donc nous sommes très heureux.

“Nous doutions, mais je dois dire que tout ce que nous avons fait était exactement ce que nous voulions faire. Exactement les tours où nous mettions Checo sous pression, c’est ce qui était prévu avant, les tours où nous l’avons simulé et lui avons fait Je pense que nous allions au stand en face, il l’a pris et est parti pour le deuxième arrêt, donc nous avons tout fait parfaitement, et je suis très fier de notre exécution aujourd’hui.

“Cela a été une saison très difficile pour toute l’équipe. Nous avons très bien commencé puis nous avons eu beaucoup de problèmes, avec la fiabilité, la stratégie, la gestion des pneus plus tard dans la saison.

“Ce n’était pas facile à gérer sachant que la voiture avait le potentiel de très bien faire. Donc, finir au moins sur une bonne note, c’est bien. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la recherche d’une prochaine étape pour le rythme de course, car Red Bull semble avoir trouvé quelque chose que nous n’avons pas pour l’instant.”

Sainz: Ferrari a fait une bonne saison dans l’ensemble

Sainz, qui a profité de la retraite tardive de Lewis Hamilton pour dépasser le septuple champion du monde à la cinquième place du championnat des pilotes, a également été laissé dans un état d’esprit positif par la fin de la campagne de Ferrari.

“Je pense que ça a été, au final, une bonne saison pour l’équipe”, a déclaré l’Espagnol. “Vous devez penser d’où nous venions des deux dernières saisons. Se battre pour des victoires, entrer dans le championnat, je pense que c’est globalement une bonne saison.

Carlos Sainz a déclaré que Ferrari tenterait tout pour devancer Red Bull, mais qu'il avait également l'intention de battre Mercedes lors du Grand Prix d'Abu Dhabi.

“Je sais que nous avons fait beaucoup d’erreurs et que nous n’avons pas évolué aussi bien que Mercedes et Red Bull, qui sont des choses que nous prenons en compte pour la saison prochaine. Maintenant que nous sommes de retour au sommet, nous connaissons les deux ou trois choses que nous devons améliorer.

“Il est clair que Red Bull est simplement un package plus solide où il fonctionne bien sur tous les circuits, alors que nous étions un peu plus dépendants des circuits, en particulier dans la seconde moitié de la saison.

“Je pense qu’en première mi-temps, nous étions rapides partout, mais en seconde période, nous ne nous sommes tout simplement pas assez développés. Les autres nous ont clairement dépassés, en particulier Merc, et aussi un peu Red Bull.

“C’est comme ça que ça se passe, c’est la Formule 1, c’est la première année où l’équipe se bat pour les victoires, donc nous avons aussi pu voir le niveau auquel Red Bull est et ce que nous devons faire l’année prochaine si nous voulons les battre. “