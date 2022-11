GP d’Abou Dhabi : Sergio Perez félicite Max Verstappen pour son “excellent travail” en qualifications alors que Red Bull signe un doublé

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



C’est un doublé pour Red Bull alors que Max Verstappen prend la pole du Grand Prix d’Abu Dhabi, avec Sergio Perez en deuxième position

Sergio Perez a félicité son coéquipier Max Verstappen pour avoir fait un “excellent travail” en l’aidant lors des qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi, alors qu’ils mettaient une semaine mouvementée derrière eux pour sceller un doublé Red Bull.

Perez a critiqué le champion du monde Verstappen le week-end dernier au Brésil après que son coéquipier ait refusé de le laisser passer pour prendre la sixième place dans le dernier tour du Grand Prix de Sao Paulo pour aider le Mexicain dans sa bataille avec Charles Leclerc de Ferrari pour la deuxième place du championnat des pilotes.

Verstappen a insisté sur le fait qu’il avait ses “raisons” pour rejeter la demande de l’équipe, mais a refusé de les partager publiquement, et a insisté à la suite de la course sur le fait que le problème avait été réglé et qu’il ferait tout ce qu’il pourrait pour aider Perez lors de la finale de la saison au Circuit Yas Marina.

Le Néerlandais a tenu parole samedi en assurant un remorquage dans la ligne droite principale lors des dernières manches des qualifications, ce qui a permis à Perez de devancer Leclerc de manière cruciale pour la deuxième place et de se placer aux côtés de Verstappen sur la première ligne de la grille.

“Max a également fait un excellent travail pour moi, nous avons travaillé ensemble en équipe très fortement sur cette dernière course”, a déclaré Perez, qui entre dans le niveau de course de dimanche aux points avec Leclerc.

Karun Chandhok et Sergio Perez de Sky F1 examinent de plus près le dernier tour de Perez en Q3

Perez avait semblé pouvoir lui-même prendre la pole position après avoir devancé Verstappen lors des essais finaux et de chacune des deux premières parties des qualifications, mais c’est le champion du monde qui a été capable de produire quand cela comptait le plus en Q3.

“C’est un bon point de départ”, a ajouté Perez. “Je n’ai pas fait cette dernière étape en Q3, surtout la première manche n’était pas si bonne, donc nous étions un peu en retard. C’est bien de verrouiller cette première ligne pour demain.

“J’attends avec impatience demain, qui est le jour qui compte vraiment. Je pense que ce sera très intéressant, compte tenu de la force de Ferrari.”

Verstappen “heureux” d’aider Perez

Verstappen n’a pas tardé à souligner dans son entretien d’après-séance immédiat qu’il était heureux d’avoir aidé son coéquipier.

“Je suis très heureux que les deux voitures soient en première ligne”, a-t-il déclaré. “Parce que nous voulons bien sûr gagner la course, mais nous voulons aussi terminer deuxième avec Checo au championnat, donc c’est vraiment un bon début avant demain.

“Nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Nous voulons tous la même chose, nous voulons bien sûr gagner la course mais nous voulons nous assurer que Checo sera devant Charles demain.”

Max Verstappen en pole est rejoint par Sergio Perez et Charles Leclerc pour discuter des qualifications pour le Grand Prix d'Abu Dhabi

Verstappen, qui vise une 15e victoire record de la saison lors de la course de dimanche, a produit une performance dominante en Q3 malgré une Q2 décousue et une frayeur technique au début de la dernière période de 12 minutes.

“C’était un peu une qualification en dents de scie”, a-t-il déclaré. “Ça a plutôt bien commencé

“La Q2 a été un peu chaotique. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ces pneus, je n’arrivais pas à obtenir l’adhérence.

“Mais ensuite, en Q3, tout semblait un peu plus normal. Nous avons eu un peu peur, la voiture s’est éteinte avant le premier run, nous avons donc dû tout redémarrer. Ensuite, nous sommes sortis et les deux tours étaient assez bons. “

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, déclare que le chapitre est clos sur le Grand Prix du Brésil après que Max Verstappen a refusé de laisser Sergio Perez le dépasser

S’exprimant avant les qualifications, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, avait insisté sur le fait qu’ils ne laisseraient pas un “pépin” gâcher ce qui a été une saison extrêmement réussie.

“Nous n’allons pas laisser un pépin au Brésil se gâter un an ou cet événement”, a déclaré Horner.

“Ce couple a réalisé plus que nous n’avons jamais eu, c’est le couple qui va être là pour les deux prochaines années et ils l’ont réglé, ils sont d’accord avec ça, nous sommes d’accord avec ça, des leçons appris, nous passons à autre chose.”

Leclerc : je peux travailler avec Sainz

Leclerc est resté optimiste après les qualifications sur le fait qu’il peut rivaliser avec Perez dimanche, Ferrari ayant trouvé une amélioration bien nécessaire dans les conditions plus fraîches du soir après avoir eu des difficultés lors des essais finaux.

“C’était (le mieux que nous pouvions espérer)”, a déclaré Leclerc. “Le deuxième secteur, je pense que nous avons payé un peu le prix d’être complètement seuls en piste. Nous n’avions personne devant donc pas de remorquage, donc un peu lent dans les lignes droites.

“Mais honnêtement, la troisième place est un bon début demain, et j’espère que nous pourrons dépasser Checo dans les premiers mètres et ensuite conserver cette position.

Charles Leclerc dit qu'il cherchera à dépasser Sergio Perez au début du Grand Prix d'Abu Dhabi pour s'assurer la deuxième place au classement des Pilotes

“Nous allons essayer de pousser pour une victoire, nous voulons finir sur une bonne note cette année, mais les Red Bulls sont vraiment, vraiment forts un dimanche.”

Leclerc s’est vu refuser l’assistance de son coéquipier Carlos Sainz dans des circonstances beaucoup moins controversées au Brésil, mais espère également de l’aide dimanche.

“Je suis sûr que nous pouvons aussi travailler ensemble avec Carlos, je n’ai aucun doute là-dessus”, a-t-il ajouté.

“Nous essaierons de maximiser le résultat de l’équipe.”