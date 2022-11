GP d’Abou Dhabi : Max Verstappen et Lewis Hamilton visent des victoires historiques lors de la finale de la saison

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant le Grand Prix d’Abu Dhabi de ce week-end, nous revenons sur certains des moments les plus mémorables des courses précédentes sur le circuit de Yas Marina

Un an après leur confrontation épique pour le titre à Abu Dhabi, Max Verstappen et Lewis Hamilton arrivent à la finale de la saison 2022 avec une fois de plus l’histoire en jeu.

Après avoir conservé son championnat du monde de manière dominante, Verstappen revient sur le circuit de Yas Marina à la recherche d’une 15e victoire record de la saison.

Le Néerlandais a dépassé la barre des 13, établie par Michael Schumacher en 2004, puis égalée par Sebastian Vettel en 2013, en gagnant au Mexique le mois dernier, et après avoir raté le Brésil, il a une dernière chance d’étendre un record qui prendra quelques coups.

Contrairement à son rival pour le titre 2021, Hamilton est à la recherche d’une première victoire de ce qui a été une campagne extrêmement difficile pour le septuple champion du monde, Mercedes ayant été en retard pendant une grande partie de l’année alors que leur séquence de huit ans des titres des constructeurs a été terminé par Red Bull.

Le Britannique tentera de prolonger une séquence de victoires en 15 saisons consécutives (couvrant toute sa carrière) en F1, un record qu’il partage avec Michael Schumacher, dont la course s’est étalée de 1992 à 2006.

Revivez les 14 victoires de Max Verstappen cette saison pour Red Bull, battant le précédent record détenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher Revivez les 14 victoires de Max Verstappen cette saison pour Red Bull, battant le précédent record détenu par Sebastian Vettel et Michael Schumacher

Bien qu’il ait insisté tout au long de la campagne sur le fait que ce record spécifique n’était pas important pour lui, le fait que le coéquipier de Hamilton, George Russell, ait remporté la première victoire de Mercedes de la saison la dernière fois au Brésil n’aura fait que motiver davantage le joueur de 37 ans à assurer sa propre victoire.

Mercedes a déclaré au Brésil qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leur voiture soit parfaitement adaptée au circuit de Yas Marina, mais la démonstration dominante de l’équipe à Interlagos renforcera les espoirs de pouvoir à nouveau concourir pour la victoire à Abu Dhabi.

Perez et Leclerc sont partis seuls dans la bataille pour la deuxième place

Le championnat des pilotes pourrait être décidé, mais la bataille pour la deuxième place – et les espoirs de Red Bull de remporter un doublé pour accompagner le titre de leurs constructeurs – sont bien vivants.

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, entre dans le dernier niveau de course avec des points avec Charles Leclerc de Ferrari, qui est en tête grâce à ses trois victoires en course contre les deux mexicaines.

Les deux pilotes – à des degrés divers – ont quitté le Brésil frustrés de ne pas recevoir plus d’aide de leurs équipes, et plus particulièrement de leurs coéquipiers.

Charles Leclerc a évoqué la décision de Ferrari de ne pas lui permettre de dépasser son coéquipier Carlos Sainz dans les phases finales du GP de Sao Paulo Charles Leclerc a évoqué la décision de Ferrari de ne pas lui permettre de dépasser son coéquipier Carlos Sainz dans les phases finales du GP de Sao Paulo

La moins controversée de ces situations était pour Leclerc, qui a suivi son coéquipier Carlos Sainz dans les phases finales et a été rejeté lorsqu’il a demandé à la radio s’il y avait une possibilité d’échange pour la troisième place que l’Espagnol a finalement conservée.

Dans le cas de Perez, on lui a dit de laisser Verstappen passer à la sixième place dans les derniers tours pour lui permettre d’essayer de rattraper Fernando Alonso d’Alpine en cinquième, mais que si le Néerlandais échouait, il rendrait la place dans le dernier tour. .

Verstappen a échoué, mais il a ignoré l’ordre de l’équipe de rendre la place, déclarant à la radio – et après la course aux médias – qu’il avait déjà donné à l’équipe ses “raisons”.

Verstappen refuse de laisser passer son coéquipier Sergio Perez et est furieux contre Red Bull à la radio de l'équipe Verstappen refuse de laisser passer son coéquipier Sergio Perez et est furieux contre Red Bull à la radio de l'équipe

Perez a répondu en disant qu’il était “déçu” et que Verstappen avait “montré qui il était vraiment”, mais le Néerlandais a dit plus tard que s’il avait la chance d’aider son coéquipier à Abu Dhabi, il le ferait.

Le meilleur résultat précédent des deux pilotes au championnat du monde est quatrième, donc Leclerc est assuré d’un nouveau record, tandis que Perez ne peut quitter le top trois que s’il ne parvient pas à marquer un point et que George Russell gagne.

Ferrari résistera-t-il à Mercedes ?

L’équipe Ferrari de Leclerc se bat également pour conserver la deuxième place, qui a en quelque sorte permis à Mercedes de revenir dans la course au championnat des constructeurs.

Ferrari avait 66 points d’avance sur les Flèches d’argent à mi-parcours de la saison, et bien qu’elle ait eu une voiture plus rapide pendant la majeure partie de la campagne, elle n’a plus que 19 points d’avance.

Alors que Mercedes s’est améliorée au cours de la seconde moitié de l’année, Ferrari a laissé un nombre important de points sur la table grâce à un mélange de fiabilité médiocre, d’erreurs stratégiques et d’erreurs occasionnelles du pilote.

Jetez un œil aux plus grandes erreurs stratégiques de Ferrari de la saison 2022 de F1 Jetez un œil aux plus grandes erreurs stratégiques de Ferrari de la saison 2022 de F1

Cette inefficacité a conduit à des spéculations sur l’avenir du directeur de l’équipe Ferrari, Matti Binotto, avec des rapports en Italie cette semaine affirmant qu’une décision a été prise de le remplacer par son homologue d’Alfa Romeo, Frederic Vasseur, à la fin de la saison.

L’équipe italienne a publié mardi une déclaration niant les informations, mais Binotto est sans aucun doute un homme soumis à une pression et à un examen minutieux à l’approche de la dernière course de la saison.

Éviter l’embarras d’être pris par Mercedes dans ce qui a été une saison désastreuse pour l’équipe allemande apporterait au moins un peu de réconfort à Ferrari.

George Russell remporte son premier Grand Prix de F1, repoussant son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton pour s'imposer à Sao Paulo George Russell remporte son premier Grand Prix de F1, repoussant son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton pour s'imposer à Sao Paulo

Plus loin dans le classement du championnat des constructeurs, il y a aussi des affaires inachevées dans les batailles pour les quatrième, sixième et huitième.

Alpine a presque scellé la quatrième place après une solide performance au Brésil, McLaren devant combler un déficit de 19 points à Abu Dhabi.

Cependant, les compétitions plus bas sont plus proches, avec Alfa Romeo, sixième, à seulement cinq points d’avance sur Aston Martin, et Haas en huitième, à seulement deux points d’avance sur AlphaTauri.

Vettel fait ses adieux et Ricciardo quitte la grille

Sebastian Vettel, au volant de la dernière course de sa carrière de 16 ans en F1, éclipsera peut-être légèrement les tentatives de son équipe Aston Martin d’arracher la sixième place à Alfa Romeo.

Le quadruple champion du monde a annoncé en juillet qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison et a depuis dit un long au revoir.

Asseyez-vous et profitez des moments les plus drôles de la carrière de Sebastian Vettel avant sa dernière course à Abu Dhabi Asseyez-vous et profitez des moments les plus drôles de la carrière de Sebastian Vettel avant sa dernière course à Abu Dhabi

L’Allemand s’est montré en forme ces derniers temps et aura à cœur de finir en beauté sous les projecteurs du circuit de Yas Marina.

Très apprécié des fans et des autres pilotes, l’adieu de Vettel entraînera sans aucun doute une vague d’amour de la part de la communauté F1, et peut-être une certaine émotion de la part de l’homme lui-même, alors préparez vos mouchoirs.

Daniel Ricciardo, qui quittera McLaren sans voiture pour la saison prochaine, recevra également une sorte d’envoi.

Daniel Ricciardo a partagé ses plans et ses objectifs pour l'avenir après le GP de Mexico Daniel Ricciardo a partagé ses plans et ses objectifs pour l'avenir après le GP de Mexico

L’Australien est catégorique sur le fait qu’il sera de retour sur la grille à l’avenir et a été lié à un rôle de réserve pour Mercedes ou Red Bull la saison prochaine, mais il n’y a aucune garantie en F1.

Le très populaire Ricciardo manquera aux fans, aux rivaux et peut-être encore plus à La volonté de survie de Netflixce qui a contribué à développer son statut de culte.

Sargeant prêt à sceller le siège de la F1

Également à l’honneur à Abu Dhabi, un pilote qui n’a pas encore fait ses débuts complets en F1, l’espoir américain Logan Sargeant.

Le joueur de 21 ans s’est vu offrir un siège aux côtés d’Alex Albon chez Williams la saison prochaine, mais doit obtenir une super licence FIA ​​pour pouvoir assumer le rôle.

Logan Sargeant espère obtenir son siège Williams F1 pour la saison prochaine

Pour ce faire, il doit atteindre le seuil des 40 points, dont il a déjà atteint 29, dont le plus récent a été obtenu en parcourant 100 km lors des essais 2 du Grand Prix de Sao Paulo.

Sargeant peut ajouter un autre point lorsqu’il pilotera pour Williams en FP1 à Abu Dhabi, mais le reste des points dont il a besoin devra provenir de la dernière manche de la saison de Formule 2, qui se déroule également tout au long du week-end sur le circuit de Yas Marina. , en direct sur Sky Sports.

Le pilote Carlin entre dans le week-end, qui comprend un Sprint et une course complète, troisième du championnat, et devra terminer sixième pour sceller les points requis.

Alors que Felipe Drugovich a déjà remporté le titre et que Theo Pourchaire est confortablement deuxième, le classement devient très serré après cela, et Sargeant n’a que neuf points d’avance sur Enzo Fittipaldi en sixième.

Alex Albon a rejoint Sky Sports F1 au Brésil pour discuter de la raison pour laquelle Sargeant était dans la voiture Williams Alex Albon a rejoint Sky Sports F1 au Brésil pour discuter de la raison pour laquelle Sargeant était dans la voiture Williams

Sargeant n’a pas réussi à terminer l’une des courses de fond lors des deux manches précédentes, et si cela devait se reproduire, il risquerait certainement d’être révisé par le trio de pilotes derrière lui.

Cependant, il y a un repli potentiel pour l’Américain, avec sa licence propre en F2 cette saison – et en F3 la saison dernière – ce qui signifie qu’il pourrait se voir attribuer des points supplémentaires en plus de ceux qu’il reçoit pour sa position finale au championnat.

Bien qu’il semble que beaucoup de choses devraient mal tourner pour que Sargeant ne puisse pas obtenir sa super licence, regarder comment il gère la pression pourrait fournir des informations précieuses sur la façon dont il s’en sortira en F1 à l’avenir.

Regardez tout le week-end du GP d’Abu Dhabi en direct sur Sky Sports F1 – Qualifications le samedi à 14h et la course le dimanche à 13h.