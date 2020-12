JERSEY CITY, NJ, 21 décembre 2020 / PRNewswire / – Goya Foods, la plus grande entreprise alimentaire hispanique Les États Unis, livre 220 000 livres de nourriture aux habitants de Venezuela, qui continuent de souffrir de graves pénuries alimentaires. Il s’agit de la deuxième tranche d’un don de nourriture de 400000 livres, qui fait partie de la campagne #GoyaGivesGlobal de l’entreprise et rendue possible avec l’aide de l’ambassade du Venezuela en les États Unis, les agences humanitaires, les organisations caritatives et les Nations Unies.

<< Nous remercions l'Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela à les États Unis, Carlos Vecchio, pour son soutien à rendre possible le don de Goya et à livrer en toute sécurité la nourriture directement aux personnes qui en ont le plus besoin. La Gran Familia Goya offre nos prières et le don des fruits de notre travail pour nos frères et sœurs de Venezuela qui ont désespérément besoin « , a déclaré Bob Unanue, Président de Goya Foods.

« Merci, Goya pour l’important don d’aide humanitaire critique à Venezuela. Goya continue de montrer son attachement constant à la situation dramatique que le peuple de Venezuela traversent. Pour le gouvernement intérimaire du président Juan Guaidó, c’est une priorité de s’occuper des Vénézuéliens qui souffrent du manque de nourriture, de médicaments et d’autres nécessités de base. Ces 220000 livres de dons importants ont été distribués directement en Venezuela par des entités spécialisées dans l’aide humanitaire », a déclaré Carlos Vecchio, Ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela à les États Unis.

Grâce à Goya Gives, un programme mondial engagé à promouvoir le bien-être général des communautés grâce à la responsabilité sociale, aux initiatives environnementales et aux valeurs de l’entreprise, Goya soutient chaque année près de 300 initiatives caritatives, bourses et événements. Depuis le début de la pandémie, l’entreprise a fait don de plus de 3,5 millions de livres de nourriture et 20 000 masques de protection.

À propos de Goya Foods

Fondée en 1936, Goya Foods, Inc. est la plus grande entreprise alimentaire américaine appartenant à des Hispaniques et s’est imposée comme le leader de la nourriture et des condiments en Amérique latine. Goya fabrique, conditionne et distribue plus de 2500 produits alimentaires de haute qualité Espagne, la Caraïbes, Mexique, Central et Amérique du Sud. Les produits Goya ont leurs racines dans les traditions culinaires des communautés hispaniques du monde entier. La combinaison d’ingrédients authentiques, d’assaisonnements robustes et d’une préparation pratique rend les produits Goya idéaux pour tous les goûts et toutes les tables. Pour plus d’informations sur Goya Foods, veuillez visiter www.goya.com.

