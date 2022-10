Gowel Road profite de Nigel Twiston-Davies alors que Goshen déçoit lors de ses débuts en chasse à Ascot | Nouvelles de la course

Gowel Road a remporté facilement le Limited Handicap Chase d’Ascot Underwriting Novices alors que Goshen n’a pas tiré sur son arc d’escrime à Ascot.

Tous les yeux étaient tournés vers le Goshen formé par Gary Moore – qui a subi un accident de dernier vol notoirement malchanceux lors du Triumph Hurdle 2020 alors qu’il était bien clair – alors qu’il partait dans une nouvelle sphère, avec la monture de Jamie Moore le favori 11-8 dans un quatre -concours coureur.

Tout semblait se dérouler comme prévu alors que Goshen partait avec son enthousiasme habituel, mais après que Samarrive ait pris l’initiative à mi-parcours dans la chaleur de deux milles et trois stades, le coureur de Moore a commencé à chuter brusquement.

Image:

Goshen a subi un accident de dernier vol notoirement malchanceux lors du Triumph Hurdle 2020 alors qu’il était bien dégagé





Pendant ce temps, Samarrive roulait puissamment devant Lorcan Williams et tandis que Gowel Road essayait de suivre le rythme, il semblait une question de savoir quand le coureur formé par Paul Nicholls commencerait.

Cependant, il a subi une mauvaise chute à l’avant-dernier obstacle, laissant la route de Gowel parcourue par Sam Twiston-Davies à la maison par 18 longueurs de Cobblers Dream avec Goshen persistant pour terminer un lointain troisième, battu 47 autres longueurs.

Gowel Road était le seul des quatre coureurs à avoir eu un départ précédent sur des clôtures et l’entraîneur Nigel Twiston-Davies a estimé que l’expérience s’était avérée cruciale.

Il a déclaré: “Il était l’outsider de quatre et le seul à avoir sauté des clôtures en public. Sam a dit qu’il était adepte de ses clôtures et qu’il n’allait jamais tomber.

Image:

Gowel Road (à droite) bat Good Ball dans un obstacle pour novices à Newbury





“La fortune sourit aux braves dans ces emplois chics, et cela a fonctionné. Je n’ai absolument rien en tête pour lui, mais tous les chemins mènent à Cheltenham.”

Moore a déclaré que même si le terrain n’avait pas été idéal pour Goshen, son étoile stable pourrait finalement être la meilleure pour revenir aux petits obstacles.

Il a dit Sky Sports Racing: “De toute évidence, le terrain n’est pas ce qu’il veut, c’est un vrai cheval de terrain mou – le plus doux est le mieux – et qu’il soit chasseur ou non, je ne le pense pas vraiment.

“Il n’est probablement pas taillé pour la marque ou la forme d’un chasseur, bien qu’il ait très bien étudié à la maison – c’est un peu différent de venir à l’hippodrome quand vous êtes sous pression et aujourd’hui, ils contrôlaient tous la course et nous n’étions pas ‘t.

“Il a sauté assez bien, économiquement, mais ils allaient toujours mieux que lui. Nous allons probablement revenir sur les haies maintenant.

“Je lui donnerais une chance de plus (par-dessus les clôtures) sur un terrain très mou. Pour être juste avec lui, il a fait le tour aujourd’hui et ce n’est pas l’endroit le plus facile pour se déplacer, mais il a mis beaucoup de temps à le faire et ce n’est pas bon !”