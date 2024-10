Govinda sera à l’hôpital pendant quelques jours, les flics saisissent un revolver après un raté

Govinda restera à l’hôpital pendant quelques jours et s’est vu conseiller un mois de repos.

Bombay :

L’acteur de renom Govinda a été blessé par balle à la jambe ce matin lorsqu’il a raté le tir de son revolver sous licence. L’acteur de 60 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital Criticare près de son domicile de Juhu avec une blessure sous le genou et admis à l’unité de soins intensifs. La balle a été extraite après une opération chirurgicale d’une heure, mais Govinda pourrait rester à l’hôpital pendant quelques jours.

Selon son manager Shashi Sinha, Govinda s’apprêtait à partir pour l’aéroport pour un voyage à Calcutta lorsque l’incident s’est produit. « Nous devions prendre un vol à 6 heures du matin pour un spectacle à Calcutta et j’étais arrivé à l’aéroport. Govinda ji était sur le point de quitter sa résidence pour l’aéroport lorsque cet accident s’est produit », a déclaré le manager de l’acteur. C’est grâce à la grâce de Dieu que Govinda ji n’a subi qu’une blessure à la jambe et ce n’était rien de grave », a-t-il ajouté.

L’épouse de Govinda, Sunita Ahuja, était à Calcutta et l’acteur était seul à la maison. Mme Ahuja est partie pour Mumbai dès qu’elle a entendu parler de l’incident.

Selon son manager, Govinda gardait son revolver sous licence dans un placard lorsqu’il a laissé tomber l’arme et qu’elle a explosé. L’acteur a appelé sa femme et son manager. Le gérant s’est précipité chez lui. La police est arrivée peu après et l’acteur a été transporté à l’hôpital. Plus tard, sa fille Tina Ahuja est arrivée à l’hôpital.

Le Dr Ramesh Agarwal, qui a pratiqué l’opération, a déclaré que la balle avait été retirée et que l’état de Govinda était stable. L’acteur devrait sortir dans trois à quatre jours, mais a besoin d’environ un mois de repos, a indiqué le médecin.

L’acteur a publié un message audio aux fans depuis l’hôpital. Il a déclaré que les bénédictions de ses fans, de ses parents et de son gourou l’avaient sauvé. « J’ai été touché par une balle, mais elle a été extraite. Je remercie les médecins ici présents et vos prières », a-t-il déclaré dans la vidéo audio.

Plusieurs membres de la famille et sympathisants de l’acteur se sont rendus à l’hôpital après avoir entendu parler de l’incident. Son frère Kirti Kumar a déclaré: « Il a une forte volonté et a dit qu’il voulait être à la maison ce soir. Mais il devra rester à l’hôpital pendant deux ou trois jours. » Il a remercié les fans de Govinda pour leur ferme soutien.

Vinay Anand, le neveu de Govinda, a déclaré : « Les bénédictions des fans du monde entier sont avec lui. Il aurait pu mourir, mais il va bien maintenant. Il riait. Il m’a dit que la grâce de Dieu l’avait sauvé et que la balle aurait pu l’atteindre. n’importe où. Il a dit que Bajrang Bali l’avait sauvé.

Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, a téléphoné à Govinda, également dirigeant du Shiv Sena, pour le surveiller. « J’ai personnellement contacté Govinda pour lui faire part de ma profonde inquiétude quant à son état de santé. Au nom du gouvernement et de la population de notre État, je lui souhaite un rétablissement rapide et complet », a déclaré M. Shinde dans un communiqué. « J’ai assuré à Govinda que lui et sa famille recevraient tout le soutien nécessaire pendant cette période difficile. Nos pensées et nos prières sont avec lui et ses proches. »

Plus tôt dans la journée, des informations avaient indiqué que Govinda n’avait pas déposé de plainte auprès de la police. Mais la police a saisi son arme et a ouvert une enquête sur l’incident. La sécurité a été renforcée à l’hôpital.