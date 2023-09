Govinda révèle qu’il a rejeté un film d’une valeur de Rs 100 crore l’année dernière, dit « les gens qui pensent… »

Govinda a révélé qu’il avait rejeté un projet d’une valeur de Rs 100 crore l’année dernière car il n’acceptait pas facilement le travail.

L’acteur Govinda, qui a conquis des millions de cœurs avec ses films dans les années 90, est absent des grands écrans depuis assez longtemps. Sur Ganesh Chaturthi, l’acteur a interagi avec des pap et a révélé qu’il avait quitté un projet d’une valeur de Rs 100 crore l’année dernière.

L’acteur a été vu célébrant Ganesh Chaturthi avec sa famille. Après les célébrations, il a interagi avec les médias. Interrogé sur ses films, il a déclaré : « Je n’accepte pas facilement le travail. Mais à ceux qui pensent que je ne trouve pas de travail, j’aimerais leur dire « Mujhpe kripa hai Bappa ki ». J’ai laissé des projets d’une valeur de Rs 100 crore l’année dernière. Il a ensuite ajouté : « Je me givais devant le miroir parce que je ne signais aucun projet. » « Ils offraient beaucoup d’argent mais je ne voulais pas jouer de rôles aléatoires. Je veux quelque chose que j’ai fait dans le passé. Quelque chose de ce niveau. »Plus tôt, après le succès à succès de Gadar 2, Sakina alias Ameesha Patel a déclaré au directeur d’un portail média qu’Anil voulait à l’origine Mamta Kulkarni et Govinda comme Sakina et Tara Singh. « J’ai été choisi pour incarner Sakina par Zee, pas par M. Anil Sharma. Pour moi, Gadar a toujours été pour Sunny, et pour Zee. En fait, M. Nitin Keni était la raison pour laquelle j’étais dans Gadar 1, et M. Anil Sharma a préféré Mamta Kulkarni. sur moi. Anil Sharma voulait Govinda comme Tara, mais Zee voulait Sunny. Alors oui, ses choix et les miens sont aux antipodes. »

Govinda s'est marié avec Sunita le 11 mars 1987, alors qu'il avait 24 ans, et Sunita n'en avait que 18. Le couple a deux enfants ensemble : son fils Yashvardhan et sa fille Tina.