Govinda rencontre son sosie à l’aéroport de Mumbai, les fans demandent “vrai konsa hai?”

Héros non. 1 Govinda a toujours été populaire parmi le public grâce à ses talents de danseur, d’acteur et autres. Un homme a salué l’acteur dès qu’il est sorti de sa voiture lorsqu’il a récemment été vu à l’aéroport de Mumbai. Il n’était autre que son sosie.

L’homme s’est approché de Govinda, lui a offert un bouquet, lui a touché les pieds et l’a engagé dans une longue conversation. Govinda lui a réservé un accueil chaleureux et a souri tout le temps.

Découvrez la vidéo virale ici :







Les fans ont consulté la section des commentaires et ont écrit à quel point les deux se ressemblaient. L’un d’eux a écrit : « Bhai Real konsa hai ». Un autre a écrit, « identique à identique ».

Pour les non-initiés, il y a quelques jours, Govinda a décrit les conseils qu’il avait reçus de feu Dilip Kumar alors qu’il était au sommet de sa carrière et avait signé 75 films à l’âge de 21 ans dans un épisode du podcast de Maniesh Paul. Il a également expliqué comment il se sentait comme un étranger dans l’industrie cinématographique.

Lisez aussi: Krushna Abhishek dit “Govindaji me donnait 2000 roupies par mois” alors qu’il se souvient des jours où la situation financière était faible

Dans l’interview, Govinda a affirmé qu’il était une personne beaucoup trop avancée pour prêter attention à ceux qui voulaient lui faire du mal. Il y a quelques années, Govinda, l’une des plus grandes stars des années 1990 (également connu sous le nom de “Héros numéro 1”), se débattait dans son métier. Il a été pratiquement absent des films bien connus pendant un certain nombre d’années.

Il a dit à Maniesh en hindi : « Je ne suis pas entré dans l’industrie cinématographique, c’est l’industrie qui est venue à moi. J’avais 21 ans et j’avais signé 75 films. Je me souviens que le grand Dilip sahab est venu me voir et m’a dit : ‘Govind, laisse tomber 25 d’entre eux.’ Je lui ai dit que j’avais déjà dépensé le montant de la signature, mais il a dit que Dieu veillera à ce que je récupère l’argent, mais que je dois le rendre maintenant. Et il avait raison, je tombais malade, j’allais et venais des hôpitaux travaillant quatre à cinq quarts par jour. Une fois, je n’ai pas dormi pendant 16 jours… »