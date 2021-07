Govinda parle d’inconfort lors de scènes intimes dans son premier film, dit qu’il n’a jamais eu de romance avec une fille ! | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur Govinda, qui sera bientôt vu dans l’émission de télé-réalité « Dance Deewane », a révélé qu’il était timide en mettant en scène une scène romantique dans son premier film « Ilzaam ». L’acteur sera vu en train de serrer la jambe avec le chorégraphe Ganesh Acharya et de rejoindre le duo alors que les juges seront l’actrice Nora Fatehi.

Dans l’émission, Nora commente la timidité du candidat Piyush qui encourage Govinda à révéler un incident amusant.

Partageant un incident intéressant sur les décors de son premier film, l’acteur a déclaré: « Je me souviens que lors de mon premier film, j’ai dû tourner une chanson romantique avec Neelam et je ne pouvais tout simplement pas le faire. Du coin, Saroj (Khan) m’a tenu et m’a demandé si j’avais déjà eu une romance avec une fille ! J’ai dit « non », et elle a immédiatement demandé à l’un de ses assistants chorégraphes de m’apprendre à faire les pas romantiques, et c’était quelque chose. »

Dans une tournure intéressante des événements, le spectacle verra l’un des candidats, Pallavi, jouer sur l’un des morceaux emblématiques de Govinda « Tum toh dhokebaaz ho », suivi de l’acte enflammé d’Aman.

« Dance Deewane » est diffusé sur Colors TV.