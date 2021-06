Ce week-end, Super Dancer – Chapter 4 célèbre les 35 ans des acteurs Neelam Kothari et Govinda. Cela promet d’être une vraie réunion car les acteurs se retrouveront après 20 longues années. Ils seront vus en train de profiter et de se remémorer le bon vieux temps!

D’une entrée majestueuse à un voyage dans le passé et des jigs impromptus sur scène avec les juges et les concurrents, Neelam et Govinda ne manqueront pas de mettre le feu à la scène. Mais ce n’est pas tout. Le public peut s’attendre à un hommage très spécial prévu par les candidats et les super gourous pour Govinda et Neelam sur leurs chansons à succès.

Pendant ce temps, le mari et acteur de Neelam, Samir Soni, a partagé lundi un clip du prochain épisode sur Instagram. La vidéo montre Govinda et Neelam faisant une entrée étonnante ensemble.

Les deux acteurs ont mis le feu à la scène avec un spectacle de danse impromptu sur leur chanson populaire «Aap Ke Aa Jane Se» du film de 1987 «Khudgarz». Le morceau a été chanté par Mohammed Aziz et Sadhana Sargam.

Nous voyons également quelques aperçus de Shilpa Shetty, Geeta Kapoor et Anurag Basu qui encouragent Govinda et Neelam.

Pour l’inversé, Shilpa, Geeta et Anurag co-jugent le spectacle.

En partageant le clip, Samir a écrit: « Et l’attente de 20 ans est enfin terminée. »

Jetez un œil aux vidéos et photos ici:

Govinda et Neelam Kothari ont travaillé ensemble dans plusieurs films au cours des années 80, dont «Khudgarz», «Gharana», «Love 86» et «Sindoor».