Govinda Naam Mera à Avatar 2 The Way of Water : Nouveaux films à voir ce week-end [Watch Video]

Nouveaux films à voir ce week-end : Les jours d’hiver sont là, et nous nous sentons tous paresseux et ennuyés. Nous avons donc une solution pour vous tous. Ce week-end, de nombreux films passionnants sortiront, comme Govind Naam Mera, Code Name: Tiranga, et bien d’autres. Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Padnekar sont tous prêts pour leur nouveau film. Ce week-end, le film sera disponible sur Disney Plus Hotstar. Regardons cette vidéo et voyons quels autres films sortent ce vendredi. Regarder la vidéo.