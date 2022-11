Govinda groove sur Main To Raste Se Jaa Raha Tha; épouse Sunita, Maniesh Paul, Ayushmann Khurrana, Ranveer Singh le rejoignent

L’acteur de Bollywood Govinda, qui est l’un des meilleurs danseurs du pays, a été vu en train de chanter sur sa chanson emblématique “main to raste se ja raha tha” lors de la soirée des Filmfare Achievers Awards à Dubaï. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux.

Fait intéressant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la réaction de sa femme Sunita. Dans le clip, Sunita, Ayushmann Khurrana, Maniesh Paul, Ranveer Singh et Arjun Kapoor peuvent également être vus en train de danser près de la scène. La vidéo a été téléchargée par le célèbre photographe Manav Manglani sur Instagram. Partageant la vidéo, il a écrit: «#Govinda peut sûrement faire danser le monde sur ses airs #RizwanSajan #ranveersingh #ManieshPaul #AyushmannKhurrana #ArjunKapoor #mouniroy #tamannaahbhatia #NushratBharucha amusez-vous à la soirée @filmfareme Achievers Awards à #Dubai @rizwan. sajan #ReelsWithManavManglani.





Les internautes ont également réagi au clip, l’un d’eux a écrit : “J’adore l’expression de Sunita maam… elle est vibe yaar.” Le deuxième a dit: “Aaj bhi Govinda ji ka dance vesa hi h energy bhi mari épouse dono hi cute hai.” Le troisième a dit: “Govinda jaise Bollywood me koe bhi nhi hai sachme il est le meilleur acteur danseur comédien pura Bollywood enke style me hai.” La quatrième a dit: “Je l’aime, elle soutient toujours son mari.”

Le cinquième a déclaré: “L’un des meilleurs acteurs de Bollywood, aucun corps à Govinda n’a jamais existé.” Le sixième a dit: “Dieu a donné hain Govinda monsieur ko bohot bohot ache insaan hain woh real smiling hain unka.” La septième personne a commenté: “Il apporte toujours le sourire sur le visage sans aucun doute.”

Lire|Vidéo virale : Une tante Desi danse sur la chanson “Tere Pyar Mein Dil Deewana” de Govinda, Internet adore ça

Plus tôt, au cours de l’épisode, un clip de The Kapil Sharma Show a été joué où Govinda a révélé que pendant que Sunita était enceinte de Yashvardhan Ahuja, Govinda avait l’habitude de garder une photo de Dharmendra devant sa femme. Il souhaitait avoir un enfant aussi fringant que la star vétéran. Plus tard, le fils de Govinda, Yash, fait sa première apparition à l’écran en rejoignant ses parents dans l’émission. Tout en reconnaissant Dharmendra pour leur fils, Sunita a fait un commentaire effronté. Mme Ahuja a dit : « Chi Chi Yash peth mein tha toh Dharam ji ka photo diya mujhe to maine itna acha product nikaal dia. Aaj saakshaat Dharam ji ko dekha hai… toh chalo ghar chalke ek aur product nikaalte hain », cela a laissé tout le monde dans des divisions comprenant Govinda, Neha Kakkar, Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani. Dharmendra a fait l’éloge de Sunita en la qualifiant de “belle et vivante”.