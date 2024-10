Govinda est sorti de l’hôpital après un incident par balle ; sa fille Tina Ahuja pleure en voyant l’amour des fans pour papa. Regarder | Bollywood

L’acteur Govinda est sorti d’un hôpital de Mumbai vendredi matin après avoir été hospitalisé pour une blessure par balle auto-infligée plus tôt cette semaine. L’acteur a été cliqué sur un fauteuil roulant entouré de sa famille et de ses fans à l’hôpital. (A lire aussi : L’épouse de Govinda, Sunita Ahuja, fait le point sur son état de santé : « Les prières ont fonctionné, il sera libéré demain ») Govinda est sorti de l’hôpital après sa blessure par balle, laissant sa fille Tina en larmes

L’acteur a été accueilli par une mer de fans et de journalistes à l’extérieur de l’hôpital. Des vidéos de paparazzi montrent Govinda, la jambe dans le plâtre, saluant les passants avec un signe de la main et un sourire, avant de les saluer les mains jointes. Sa fille Tina et sa femme Sunita se tenaient à ses côtés alors qu’il sortait de l’hôpital. Les vidéos montrent Tina pleurant et essuyant ses larmes tandis que les fans criaient leurs vœux pour l’acteur.

L’incident du coup de feu de Govinda

Govinda avait été admis à l’hôpital Criticare Asia mardi matin après avoir été blessé par balle à la jambe tôt le matin. Le coup de feu a été tiré avec le propre revolver sous licence de l’acteur. L’acteur a déclaré que le coup de feu était accidentel et s’était produit alors qu’il nettoyait son arme avant de partir pour l’aéroport. L’acteur était seul chez lui lorsque les faits se sont produits.

La police de Mumbai a ouvert une enquête sur cet incident, même si aucune plainte n’a été déposée. La branche criminelle a également lancé une enquête parallèle sur l’affaire et a même enregistré la déclaration de Govinda. La police a exclu tout acte criminel, mais News 18 a cité des sources disant qu’elles n’étaient pas convaincues par la version de l’acteur.

Le rétablissement de Govinda

Les médecins traitant Govinda ont affirmé que l’acteur n’était pas en danger et que la balle avait été retirée quelques heures après son admission. L’acteur a passé trois jours à l’hôpital après son opération, en convalescence. Le Dr Ramesh Agarwal de l’hôpital Criticare Asia, qui l’a soigné, a déclaré à l’ANI à sa sortie : « On lui a demandé (Govinda) de se reposer pendant 3 à 4 semaines maintenant, ses exercices et sa physiothérapie se poursuivent. Il va bien. Nous le renvoyons . Il se reposera à la maison.

Pendant son séjour à l’hôpital, l’acteur a reçu la visite de plusieurs célébrités de Bollywood, dont David Dhawan, Raveena Tandon, Rajpal Yadav, Jackky Bhagnani et Shatrughan Sinha, entre autres.