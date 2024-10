La fille de Govinda, Tina Ahuja, s’est rendue à l’hôpital pour rencontrer son père, acteur et politicien, qui a été blessé après que son pistolet sous licence aurait raté alors qu’il le nettoyait chez lui à Juhu.

Des vidéos de sa fille Tina, qui a fait ses débuts d’actrice en 2015 avec la comédie romantique intitulée « Second Hand Husband », montrent qu’elle est arrivée à l’hôpital Criticare, où la star de Bollywood a été admise après l’incident.

Le neveu de Govinda, Vinay Anand, avait précédemment fait le point sur l’état de santé de l’acteur-homme politique et a déclaré qu’il était en bonne santé et qu’il allait « beaucoup mieux ».

Vinay s’adressait aux médias après avoir rencontré Govinda aux soins intensifs de l’hôpital et a déclaré : « Abhi Govinda Swast hai… Bajrangbali ke aashirwad se woh swasth hai »

Il a ajouté : « Il est aux soins intensifs. Il va beaucoup mieux.

Govinda avait également partagé une note vocale pour faire le point sur son état de santé.

Dans une note vocale, Govinda parlait en hindi, où il disait : « Namaskar, Pranam. Je m’appelle Govinda. Avec la bénédiction de vous tous et la bénédiction de mes parents, et par la grâce de mon Guru, j’ai été abattu, mais la balle a été retirée. Je remercie le médecin ici présent, le respecté Dr Garwal, et je vous remercie tous pour vos prières.

L’incident a eu lieu à son domicile de Juhu, ici mardi matin, ont indiqué des responsables de la police.

Selon les informations préliminaires, l’incident s’est produit alors que l’acteur était en train de peaufiner son arme alors qu’il s’apprêtait à quitter son domicile pour certaines missions, vers 5h15 du matin.

À ce moment-là, l’arme aurait raté le tir d’une balle qui lui aurait blessé la jambe, et Govinda, qui saignait, a été immédiatement transporté d’urgence à l’hôpital CritiCare de Juhu pour y être soigné, où son état serait stable.