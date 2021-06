Govinda clarifie après que KRK l’ait remercié pour son « soutien » dans la lutte juridique contre Salman Khan | Nouvelles des gens

Mumbai : l’acteur Govinda a réagi à un récent tweet de l’acteur devenu critique de cinéma Kamaal R. Khan, ou KRK, le remerciant prétendument pour son amour et son soutien. Govinda a déclaré qu’il n’était pas en contact avec KRK depuis des années et que la personne mentionnée dans le tweet de ce dernier pourrait être quelqu’un d’autre du même nom, car il n’y est pas identifié.

« Govinda Bhai merci pour votre amour et votre soutien. Je ne vous décevrai pas ! » KRK avait tweeté le 29 mai.

Le tweet de KRK est arrivé à un moment où il était impliqué dans une bataille juridique avec la star de Bollywood Salman Khan. Pour les non-initiés, Salman a déposé une plainte en diffamation contre KRK suite à la sortie de son nouveau film « Radhe ». Alors que KRK a affirmé que la poursuite était le résultat de sa critique du film, l’équipe juridique de Salman a déclaré que l’affaire de diffamation concernait des attaques personnelles, en particulier les commentaires de KRK à propos de l’ONG de la star, Being Human.

Govinda a maintenant partagé: « J’ai lu des articles de presse sur mon soutien à KRK. Je ne suis pas en contact avec KRK depuis des années – pas de réunions, pas d’appels téléphoniques et pas de messages. Il pourrait s’agir d’une autre personne du même nom que Je ne suis pas tagué dans le tweet. En fait, le critique autoproclamé avait parlé et écrit des déclarations inappropriées sur moi et mes films dans le passé.

Appelant cela un « agenda » pour « créer des nuisances » au milieu de la pandémie, l’acteur a ajouté: « Je ne connais même pas en profondeur les problèmes exacts entre Salman et KRK mais mon nom a été traîné dans l’affaire. Une tentative similaire a été faite par un autre critique de cinéma Komal Nahata qui a également pris mon nom dans un problème concernant Kartik Aaryan perdant quelques films. Les deux tentatives semblent être un programme d’un esprit dément visant à créer des nuisances au milieu de la pandémie sans précédent. «

Selon l’équipe juridique de Salman, la poursuite contre KRK a été déposée parce que ce dernier » a publié et approuvé des allégations diffamatoires, notamment que M. Salman Khan est corrompu, que lui et sa marque » Being Human » sont impliqués dans la fraude, la manipulation et l’argent. opérations de blanchiment, que lui et Salman Khan Films sont des dacoits. »