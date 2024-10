Govinda, après une blessure par balle due à un raté d’allumage, publie un message de l’hôpital

Govinda a été blessé par balle ce matin à son domicile de Mumbai

Bombay :

Quelques heures après avoir atterri dans un hôpital de Mumbai en raison d’une blessure par balle à la jambe, le célèbre acteur Govinda a publié un clip audio dans lequel il remerciait ses fans pour leurs bénédictions. L’acteur a été blessé sous le genou lorsque son arme sous licence a raté le tir.

D’une voix rauque, on entend l’acteur de 60 ans dire que la bénédiction de ses fans, de ses parents et de son gourou l’a sauvé. « J’ai été touché par une balle, mais elle a été extraite. Je remercie les médecins ici présents et vos prières », a-t-il déclaré dans la vidéo audio.

L’acteur s’est blessé vers 4 h 45 aujourd’hui alors qu’il s’apprêtait à partir pour l’aéroport pour embarquer sur un vol à destination de Calcutta. L’acteur, également leader du Shiv Sena, était seul au moment de l’incident.

Son manager Shashi Sinha a déclaré que Govinda gardait son revolver sous licence dans un placard lorsqu’il est tombé au sol et a explosé. La balle l’a touché sous le genou. L’acteur a appelé sa femme Sunita Ahuja, qui était à Calcutta, et son manager. Peu de temps après, la police est arrivée à son domicile de Juhu et l’a transporté d’urgence à l’hôpital Criticare voisin. Il a été opéré et la balle extraite. Le manager de l’acteur a déclaré que son état était stable. Il est toujours à l’hôpital et sa fille Tina est avec lui. Les médecins ont déclaré que l’acteur devrait rester à l’hôpital pendant au moins deux jours.

La police a déclaré que l’acteur n’avait déposé aucune plainte.

« Nous devions prendre un vol à 6 heures du matin pour un spectacle à Calcutta et j’étais arrivé à l’aéroport. Govinda ji était sur le point de quitter sa résidence pour l’aéroport lorsque cet accident s’est produit », a déclaré le manager de l’acteur. C’est grâce à la grâce de Dieu que Govinda ji n’a subi qu’une blessure à la jambe et ce n’était rien de grave », a-t-il ajouté. L’épouse de Govinda, Sunita Ahuja, est partie pour Mumbai après avoir entendu parler de l’incident.

Le ministre en chef du Maharashtra, Eknath Shinde, s’est entretenu avec l’acteur et lui a demandé comment il allait. « J’ai personnellement contacté Govinda pour lui faire part de ma profonde inquiétude quant à son état de santé. Au nom du gouvernement et de la population de notre État, je lui souhaite un rétablissement rapide et complet », a déclaré M. Shinde dans un communiqué. « J’ai assuré à Govinda que lui et sa famille recevraient tout le soutien nécessaire pendant cette période difficile. Nos pensées et nos prières sont avec lui et ses proches. »

Plusieurs membres de la famille et sympathisants de l’acteur se sont précipités à l’hôpital après avoir appris l’incident choquant.