Gove se joint à l’assaut contre le paquet de réductions d’impôts pour les riches de Liz Truss

L’ancien ministre du cabinet Michael Gove a lancé une grenade à main dans les plans de réduction d’impôts pour les riches de Liz Truss, affirmant que son paquet de 45 milliards de livres sterling non financé avait les «mauvaises valeurs» et n’était pas conservateur.

Son intervention est intervenue alors que la pression des députés conservateurs montait pour que Mme Truss fasse volte-face sur des plans controversés visant à supprimer la tranche d’impôt sur le revenu de 45p, qui offre en moyenne 10 000 £ aux 600 000 personnes les mieux rémunérées du Royaume-Uni à un moment où les ministres lorgnent réductions en termes réels des prestations sociales.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant le gouvernement aurait du mal à faire passer la coupe aux Communes lorsqu’elle se présenterait devant les députés au Nouvel An, dans ce qui serait une rébellion pratiquement sans précédent contre une mesure budgétaire.

“La chose sensée à faire serait peut-être de reporter, de dire qu’ils le feront, mais dans quelques années. Donnez-vous une marge de manœuvre », a-t-il déclaré.

Et il y a eu une réponse furieuse des députés d’arrière-ban à l’avertissement du président conservateur Jake Berry selon lequel les rebelles seraient dépouillés du fouet, avec un ancien ministre disant L’indépendant: “Une menace d’expulser les gens qui n’accepteront pas cette connerie folle de chauves-souris, c’est franchement dingue.”

Avec de nombreux députés d’arrière-ban désespérant déjà de leurs perspectives aux prochaines élections et peu de signes de compromis de Mme Truss sur la question, une rébellion réussie était “tout à fait possible”, a déclaré l’ex-ministre, ajoutant: “Quiconque essaie de conserver sa circonscription – ou quiconque pense à son prochain travail – ne voudra pas avoir du sang sur les mains à cause de cela.

Dans une interview télévisée défensive le premier jour de la conférence des conservateurs à Birmingham, la première ministre a confirmé les informations selon lesquelles elle examinait l’engagement pris par l’ancien chancelier Rishi Sunak d’une augmentation correspondant à l’inflation d’environ 10% des prestations en âge de travailler, et n’a pas exclu les coupes dans les services publics.

Elle a blâmé les erreurs de communication pour la panique sur les marchés déclenchée par le mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng la semaine dernière.

Mais elle a dit à Laura Kuenssberg de la BBC qu’elle soutenait ses plans, y compris la réduction de l’impôt sur le revenu et la suppression du plafond des bonus des banquiers.

M. Kwarteng lui-même devrait s’en tenir à ses armes lors d’un discours à la conférence de lundi qui sera étroitement surveillé sur les marchés financiers.

Mais l’ancien chancelier George Osborne a déclaré qu’il était « difficile de savoir si le chancelier peut survivre », a déclaré à Channel 4 Spectacle d’Andrew Neil ce serait des “rideaux” si son discours se passait mal.

La loyaliste de Johnson, Nadine Dorries, s’est retournée contre le Premier ministre, l’accusant d’avoir “jeté la chancelière sous un bus” après que Mme Truss a révélé que le cabinet n’avait pas été consulté sur le mouvement de 45p et l’a décrit comme “une décision prise par la chancelière”.

Un autre ancien ministre a dit L’indépendant la tentative de se distancier de la politique controversée était “bizarre”, car il était “impensable” qu’elle ne l’ait pas approuvée.

Mais Downing Street et le Trésor ont tous deux rejeté les suggestions d’une rupture entre les deux, une source n ° 10 affirmant qu’ils étaient “complètement unis” et une source proche de Kwarteng les décrivant comme étant “en accord sur ce point”.

Tout en niant être un “chef rebelle”, M. Gove n’a pas exclu de voter contre l’abolition de la bande des 45p.

Et d’autres hauts conservateurs ont intensifié la pression pour un demi-tour, le député d’arrière-ban Richard Graham disant que la coupe devrait être «poussée dans l’herbe longue» et l’ancien ministre du cabinet Julian Smith avertissant: «Nous ne pouvons pas applaudir pour les soignants un mois et réduire les impôts pour millionnaires des mois plus tard.

Au total, au moins 11 députés conservateurs se sont prononcés publiquement contre le changement, et de nombreux autres expriment un fort mécontentement dans les coulisses.

M. Gove s’est dit “inquiet” que Truss et Kwarteng “parient trop sur les réductions d’impôts alors que nous empruntons pour les payer”.

Et il a dit: “Ce n’est pas conservateur à mon avis.” Les conservateurs doivent “rester fidèles” aux valeurs d’une nation qui avaient valu à M. Johnson la majorité en 2019, y compris la prise en charge des plus vulnérables de la société, a-t-il déclaré.

L’ancien secrétaire à l’éducation a déclaré à Kuenssberg qu'”un certain nombre d’erreurs” dans le budget devaient être corrigées.

Et, dans un signe clair d’inquiétude face au rejet par Mme Truss des appels à changer de cap, il a ajouté: «Il y a une prise de conscience insuffisante au sommet du gouvernement de l’ampleur du changement requis.

“Quand les gens souffrent… la réduction des impôts pour les plus riches affiche les mauvaises valeurs.”

M. Gove, qui n’a jamais voté contre le gouvernement auparavant, a refusé de dire s’il le ferait lorsque la réduction de 45p sera soumise aux Communes. Mais lorsqu’on lui a demandé si Mme Truss devait faire demi-tour, il a répondu: “Oui. Je pense que la réduction d’impôt de 40 à 45p est une erreur.”

Le président du caucus One Nation des députés conservateurs, Damian Green, a déclaré lors d’une réunion en marge de la conférence que si les conservateurs devaient être considérés comme le parti des riches, alors “assez curieusement, la plupart des gens ne voteront pas pour nous et nous perdons ».

Il a déclaré que les conservateurs centristes “ne seront pas en retard” en élevant une voix forte contre la mesure, mais a ajouté que les rebelles n’en étaient qu’aux “premiers stades de discussion” sur les tactiques.

S’exprimant après une semaine de turbulences sur les marchés qui ont vu des interventions de la Banque d’Angleterre et du Fonds monétaire international, Mme Truss a insisté sur le fait que les réductions d’impôts faisaient partie d’un “plan très clair” pour s’attaquer au problème de la croissance lente persistante au Royaume-Uni, pour sera dévoilé le mois prochain.

“Nous avons dû agir sur la fiscalité… pour nous assurer que l’économie ne ralentisse pas davantage”, a-t-elle déclaré à Kuenssberg.

“Ce que le gouvernement essaie d’éviter, c’est un grave ralentissement économique qui aurait de réelles difficultés pour les gens.

“Je comprends leurs inquiétudes sur ce qui s’est passé cette semaine, mais je maintiens le paquet que nous avons annoncé et je maintiens le fait que nous l’avons annoncé rapidement.

«Mais j’accepte que nous aurions dû mieux préparer le terrain. J’ai appris de cela et je ferai en sorte qu’à l’avenir nous fassions un meilleur travail de préparation du terrain.

Le Premier ministre a refusé de s’engager à garantir que le plan budgétaire à moyen terme de Kwarteng, qui devait être publié le 23 novembre, entraînerait des augmentations du niveau de l’inflation dans le financement des services publics.

“Ce que je vais faire, c’est m’assurer que nous en avons pour notre argent pour le contribuable”, a-t-elle déclaré. “Mais je suis très, très déterminé à m’assurer que nous avons d’excellents services publics de première ligne.”

La chancelière fantôme Rachel Reeves a accusé le Premier ministre de ne pas comprendre «l’anxiété et la peur» ressenties par les personnes confrontées à d’énormes augmentations de leurs remboursements hypothécaires.

“C’est une crise créée à Downing Street, mais ce sont les travailleurs ordinaires qui en paient le prix”, a-t-elle déclaré.

«Le Premier ministre et la chancelière font une sorte d’expérience folle avec l’économie britannique et l’économie des retombées. Il a déjà échoué et il échouera encore.

Le chef libéral démocrate Ed Davey a déclaré: “Les députés conservateurs doivent pour une fois faire leur devoir patriotique et voter contre les réductions d’impôts non financées du Premier ministre pour les grandes banques et les milliardaires.”