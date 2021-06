Gove insiste sur le fait que l’assouplissement du 19 juillet se poursuivra à moins qu’un changement Covid «sans précédent et remarquable» ne se produise alors qu’il combat la fureur

BRITS sera libéré du verrouillage le 19 juillet, à moins d’un nouveau développement « sans précédent » dans la pandémie, a promis aujourd’hui un haut ministre du Cabinet.

Michael Gove a déclaré qu’il était absolument convaincu que le retard de quatre semaines jusqu’à la fin de la feuille de route annoncée par le Premier ministre ne devra pas être prolongé davantage.

Michael Gove a insisté sur le fait que la Journée de la liberté aura lieu le 19 juillet Crédit : PA

Ses remarques sont intervenues après une réaction furieuse contre le n ° 10 des députés conservateurs et des chefs de l’industrie hôtelière à propos de la décision de maintenir les restrictions en place.

Le ministre du Cabinet Office a déclaré que la pause est « regrettable », mais Downing St veut s’assurer que la fin du verrouillage est irréversible.

Lorsqu’on lui a demandé si le délai pouvait être prolongé au-delà du 19 juillet, il a déclaré: « Cela nécessiterait une altération sans précédent et remarquable de la progression de la maladie.

« Ce sera la date butoir. C’est certainement le jour où nous passerons à la quatrième étape.

« Il est regrettable que nous ayons cette pause avant de passer à l’étape quatre, mais nous voulons nous assurer que lorsque nous faisons ce mouvement, nous ne revenons pas en arrière.

« La pire chose pour les affaires, pour chacun d’entre nous, serait de s’ouvrir à nouveau et de constater très rapidement que nous devions réimposer des restrictions. »

Certaines mesures comme le port du masque pourraient rester en place toute l’année Crédit : AP

Le député conservateur Mark Harper a fustigé la décision de retarder la fin du verrouillage Crédit : AFP

M. Gove a déclaré que lui et le Premier ministre « adoreraient se débarrasser de toutes les restrictions » maintenant, mais « il est important que nous maintenions un sens des proportions ».

Il a ajouté: « Même si les restrictions que nous avons encore pour le moment sont difficiles, il existe un éventail important d’activités que les gens peuvent désormais entreprendre.

« L’économie dans son ensemble se porte bien et bon nombre des choses qui nous sont chères peuvent désormais être réalisées grâce au programme de vaccination. »

Mais il a également refusé d’exclure certaines mesures de distanciation sociale comme le port d’un masque en public qui restent en place pendant l’hiver et au-delà.

Il a déclaré: « Je veux le moins de restrictions possible, mais je serai guidé par les conseils cliniques des médecins et des scientifiques. »

M. Gove a également défendu de ne pas fermer la frontière avec l’Inde plus tôt et a insisté sur le fait qu’il était » spécieux et absurde » de suggérer que cela avait quelque chose à voir avec des négociations commerciales.

Le Pakistan et le Bangladesh ont été mis sur la liste rouge le 9 avril, mais l’Inde voisine n’a été ajoutée que deux semaines plus tard.

On estime qu’environ 20 000 personnes sont arrivées du pays au cours de cette fenêtre sans avoir à mettre en quarantaine à l’hôtel.

Les travaillistes ont accusé le Premier ministre de retarder une décision sur l’Inde parce qu’il souhaitait une « séance de photos » avec le Premier ministre du pays pour un éventuel accord commercial.

Mais M. Gove a déclaré: « Nous avons fermé nos frontières, nous avons mis l’Inde sur la liste rouge le plus tôt possible sur la base de toutes les preuves dont nous disposions.

« L’idée que le Premier ministre mettrait la santé de la nation en danger à cause d’une séance de photo avec n’importe quel autre Premier ministre est juste pour les oiseaux. Des ordures totales. »

Ses remarques interviennent alors que le n ° 10 se bat contre les députés conservateurs en colère contre la décision de retarder la Journée de la liberté.

Mark Harper, président du Covid Recovery Group, a fulminé : « Nous aurions pu avancer en toute sécurité le 21 juin.

« Nous avons entendu des ministres dire qu’ils étaient » assez confiants « pour lever les restrictions auparavant, puis faire le contraire.

« Malgré des données vraiment positives sur l’efficacité des vaccins. Ne blâmez pas le public si de nombreuses personnes fatiguées ne croient tout simplement plus à de telles assurances. »

Les ministres sont également confrontés à un combat avec l’industrie hôtelière après que M. Gove a confirmé qu’il n’y aurait aucun nouveau soutien pour les aider à surmonter le retard.

Les chefs de l’industrie ont averti que quatre semaines supplémentaires de restrictions coûteraient aux pubs et aux restaurants 3 milliards de livres sterling de ventes et mettaient en danger 300 000 emplois.

La chef de UKHospitality, Kate Nicholls, a déclaré: « En termes simples, si les soutiens fournis par la chancelière ne sont pas soutenus et ajustés, les entreprises échoueront et aller aussi loin ne comptera pour rien. »