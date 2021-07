Les BRITS qui refusent le vaccin Covid sont « égoïstes » et méritent d’être bannis des grands événements comme la Premier League, a fustigé Michael Gove hier soir.

Dans l’attaque la plus directe contre les adultes qui n’ont jusqu’à présent pas accepté l’offre d’un coup, le ministre du Cabinet a déclaré: « En fin de compte, si vous pouvez être vacciné et que vous refusez de le faire, c’est un acte égoïste. »

Gove a fustigé les Britanniques qui refusent le vaccin Covid Crédit : PA

S’exprimant lors d’une visite dans un laboratoire de dépistage de virus à Glasgow, il a ajouté: « Vous mettez la santé et la vie d’autres personnes en danger, vous devriez vous faire vacciner. »

Et il a ajouté « une certaine forme de certification est la bonne voie à suivre » pour prouver si vous avez été piégé.

M. Gove a averti: « Si vous refusez délibérément de vous faire vacciner et qu’il y a certains lieux et certains événements qui nécessitent un certain niveau de sécurité, alors, vous savez, les conditions dans lesquelles vous pourrez entrer dans ces lieux et ces événements seront vous être interdit. »

Les ministres envisagent de rendre les passeports Covid obligatoires pour les stades de football et les grandes salles, ainsi que les boîtes de nuit.

Sondé sur l’état de ces pourparlers, M. Gove a déclaré: « Je pense que nous devons avoir un moyen de nous assurer que pour certains lieux et certains événements, les gens peuvent être sûrs que ceux qui assistent à ces événements sont moins susceptibles d’être porteurs du virus. »

Et citant spécifiquement le football, il a ajouté: « En fin de compte, nous voulons tous nous assurer que les activités majeures, les matchs de Premier League, les autres activités majeures, sont sûres. »

Hier soir, le patron du groupe de récupération Covid anti-verrouillage de l’arrière-ban conservateur a martelé les commentaires de M. Gove, l’accusant d’avoir forcé des jabs obligatoires par la porte arrière.

L’ancien ministre du Cabinet, Mark Harper, a déclaré : « Je soutiens fermement la vaccination, j’ai été doublement critiqué et je recommanderais aux autres de faire de même. Je ne soutiens pas la vaccination obligatoire ou les mesures déguisées pour atteindre ce résultat, comme les passeports vaccinaux nationaux.

Les commentaires de M. Gove sur le football sont intervenus alors que Tottenham a annoncé qu’il testerait l’utilisation du NHS Covid Pass pour les fans qui souhaitent assister aux matchs amicaux contre Arsenal le mois prochain.

Les participants devront montrer une preuve officielle via l’application NHS qu’ils ont subi un double coup ou qu’ils ont eu un test négatif dans les 48 heures.

Les ministres envisagent de rendre les passeports Covid obligatoires pour les stades de football Crédit : AP