NEW York Gov Andrew Cuomo fait face à une autre enquête, cette fois sur son utilisation des fonds publics lors de la rédaction de ses mémoires sur la pandémie.

Le procureur général de l’État, Letitia James, a ouvert l’enquête après qu’il a été révélé que les membres du personnel du gouverneur l’ont prétendument aidé à travailler sur le livre.

Une autre enquête a été ouverte sur Andrew Cuomo Crédit: AP

Le procureur général a reçu une lettre de renvoi au sujet des allégations Crédit: Bureau du contrôleur de l’État de l’État de New York

Le mémoire, «American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic», a été publié en octobre 2020, des mois après que New York soit apparu comme l’épicentre initial de la pandémie de coronavirus aux États-Unis.

Les membres du personnel auraient aidé avec le livre en éditant les premières versions, en participant à des réunions de présentation et à d’autres tâches telles que la livraison de pages de manuscrit, selon le New York Times.

Cuomo a nié les allégations, affirmant que tout travail effectué par son personnel sur le livre était volontaire ou «accessoire».

Ce n’est que le dernier scandale à impliquer le gouverneur de New York, car il fait actuellement l’objet d’une enquête pour des allégations de harcèlement sexuel faites par plusieurs femmes et de la façon dont il a géré la situation des maisons de retraite de l’État pendant la pandémie.

Cuomo fait actuellement face à plusieurs enquêtes Crédit: AP

Le mémoire a été publié en octobre 2020 Crédit: AP

Le bureau de Cuomo, cependant, a allégué que James et le contrôleur de l’État, Thomas P. DiNapoli, avaient des motivations politiques pour ouvrir une autre enquête sur le gouverneur.

« Nous avons officiellement sauté le requin – l’idée qu’il y avait de la criminalité ici est manifestement absurde à première vue et n’est que la poursuite d’un empilement politique », a déclaré le conseiller principal de Cuomo, Richard Azzopardi.

« C’est la politique d’Albany à son pire. Le contrôleur et le procureur général ont tous deux parlé aux gens de leur candidature au poste de gouverneur, et il est contraire à l’éthique d’exercer le pouvoir de renvoi criminel pour promouvoir l’intérêt politique. »

Un rapport du New York Times publié le mois dernier a allégué que les employés de Cuomo l’ont aidé à travailler sur le livre.

La loi de l’État interdit l’utilisation des «biens, services ou autres ressources» de l’État à des fins commerciales privées.

James a reçu une lettre de DiNapoli plus tôt ce mois-ci indiquant qu’une enquête était justifiée.

La lettre de renvoi indiquait que l’enquête devrait se concentrer sur «tout acte criminel des infractions liées à« la rédaction, l’édition, la vente et la promotion »du livre du gouverneur et toutes les transactions commerciales connexes.