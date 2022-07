Gouverneur: Uvalde vidéo ‘choquante’ compte de la réponse de la police

AUSTIN, Texas (AP) – Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a de nouveau déclaré jeudi qu’il avait été initialement induit en erreur au sujet de la réponse de la police au massacre de l’école d’Uvalde, qualifiant de “choquante” la vidéo récemment divulguée d’officiers hésitant pendant plus d’une heure et non ce qu’il avait a été dit quand il a initialement loué les officiers pour une confrontation rapide et courageuse.

“Aucune des informations contenues dans cette vidéo ne m’a été partagée ce jour-là”, a déclaré Abbott aux journalistes à Houston, interrogé sur sa réaction à la vidéo publiée cette semaine. “Et donc c’était choquant.”

De multiples déclarations inexactes et contradictoires faites par des responsables depuis la tragédie du 24 mai à la Robb Elementary School ont aggravé le chagrin et la colère face à un homme armé qui a tué 19 enfants et deux enseignants. Sept semaines plus tard, il reste un récit incomplet de la raison pour laquelle des policiers lourdement armés ont attendu si longtemps pour agir et qui était responsable.

Une vidéo de surveillance scolaire de près de 80 minutes publiée cette semaine par l’Austin American-Statesman a mis en évidence l’inaction déconcertante des forces de l’ordre alors que le massacre se déroulait. Abbott a déclaré jeudi qu’il était “dégoûtant de voir ce qui s’est passé”.

Un jour après l’attaque, Abbott avait félicité la police, affirmant à l’époque que les agents “avaient fait preuve d’un courage incroyable en courant vers des coups de feu” et que c’était “un fait que grâce à leur réponse rapide”, des vies avaient été sauvées. Deux jours plus tard, Abbott a déclaré qu’il avait été induit en erreur lors d’un premier briefing et qu’il était “livide”.

Abbott n’a pas précisé qui a fourni la désinformation. Renae Eze, une porte-parole d’Abbott, a déclaré jeudi dans un e-mail que cela provenait d’un briefing au cours duquel “différents comptes ont été tournés” par une salle d’application de la loi et de fonctionnaires. Son bureau n’a pas fourni de noms.

Une commission d’enquête dirigée par des législateurs du Texas devrait publier dimanche ses conclusions sur la lenteur de la réponse des forces de l’ordre après avoir interrogé plus de 40 témoins au cours des dernières semaines. Le ministère américain de la Justice et les Texas Rangers ont également lancé des enquêtes distinctes qui sont en cours.

« Les familles des victimes méritent de savoir ce qui s’est passé. Et ils sauront ce qui s’est passé », a déclaré Abbott.

Paul J. Weber, The Associated Press