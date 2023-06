Gouverneur : Trois blessés alors qu’un drone frappe un immeuble dans une ville frontalière russe

KYIV, Ukraine (AP) – Trois personnes ont été légèrement blessées après qu’un drone s’est écrasé dans un immeuble résidentiel à Voronezh, une ville du sud-ouest de la Russie près de la frontière avec l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional.

La dernière attaque de drones visant des villes russes ces dernières semaines survient alors que l’Ukraine intensifie ses efforts pour expulser les forces russes d’une vaste bande du sud et de l’est de l’Ukraine qu’elles ont envahie il y a plus de 15 mois sur ordre du président Vladimir Poutine.

Dans un article de Telegram, le gouverneur régional Alexander Gusev a déclaré que les trois habitants avaient été blessés par des éclats de verre provenant de fenêtres brisées et avaient reçu de l’aide sur place. Les médias d’État russes ont publié des photos montrant un immeuble d’habitation de grande hauteur avec des fenêtres soufflées et des dommages à la façade.

De telles frappes de drones – qui ont déjà frappé des zones résidentielles du sud de Krasnodar et même une au Kremlin – ainsi que des raids transfrontaliers dans le sud-ouest de la Russie ont révélé des brèches flagrantes dans les défenses aériennes russes et la sécurité poreuse des frontières.

Les autorités ukrainiennes ont généralement nié tout rôle dans ces attaques.

Séparément vendredi, le site Web de la présidence ukrainienne a publié dans la nuit une déclaration vidéo du président Volodymyr Zelenskyy faisant allusion aux derniers efforts des forces de son pays pour chasser les envahisseurs russes, le long de diverses parties du front de plus de 1 000 kilomètres (environ 620 milles). doubler.

Zelenskyy, s’exprimant dans ce qui semblait être une vidéo de selfie depuis l’intérieur d’un wagon après avoir visité le sud de l’Ukraine touché par les inondations, a déclaré qu’il était en contact avec les forces ukrainiennes « dans toutes les zones les plus chaudes » du combat et a salué un « résultat » non spécifié de leurs efforts.

Les autorités ukrainiennes ont généralement gardé le silence sur leurs dernières actions militaires, refusant de se joindre aux commentaires croissants d’experts militaires occidentaux et d’autres selon lesquels une contre-offensive attendue depuis longtemps était en cours.

Zelenskyy a fait écho à cette position du gouvernement vendredi, affirmant qu’il n’était « pas encore temps » de parler des détails des combats.

___

Kozlowska a rapporté de Londres.