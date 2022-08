Gouverneur, les législateurs débattent d’une durée plus longue pour les armes nucléaires californiennes

LOS ANGELES (AP) – Le gouverneur de Californie Gavin Newsom et un groupe de législateurs sont parvenus à un compromis de dernière minute pour prolonger la durée de vie de la dernière centrale nucléaire en activité de l’État jusqu’à cinq ans. Mais la proposition fait face à un avenir incertain alors que la législature conclut sa session de deux ans cette semaine.

Pour être adoptée, la proposition de maintenir en activité la centrale nucléaire de Diablo Canyon nécessite un vote des deux tiers à l’Assemblée et au Sénat de l’État, un seuil qui peut être difficile à atteindre. La semaine dernière, une proposition concurrente a émergé des législateurs démocrates qui utiliseraient 1,4 milliard de dollars pour accélérer le développement de l’énergie renouvelable et des lignes de transmission, tout en laissant intacts les plans de fermeture de la centrale à double dôme d’ici 2025.

Newsom a fait valoir que les réacteurs sont nécessaires pour combler les lacunes de l’alimentation électrique de l’État alors que la Californie passe au solaire, à l’éolien et à d’autres énergies renouvelables. Il avait précédemment proposé que les réacteurs restent en ligne pendant 10 ans supplémentaires, ce qui a été abandonné dans la dernière version du plan.

La législation est ancrée dans l’hypothèse que l’opérateur Pacific Gas & Electric aura droit à une part des 6 milliards de dollars que l’administration Biden a mis de côté pour sauver les centrales nucléaires risquant de fermer. Mais si cela ne se produit pas, l’État pourrait envisager de se retirer de l’accord.

PG&E aurait également besoin d’une approbation pour continuer à fonctionner à partir de la Commission de réglementation nucléaire, un processus qui n’a pas commencé et qui prend parfois des années à se terminer.

Les défenseurs du nucléaire et les groupes liés à l’industrie ont fait l’éloge de l’idée d’une durée de vie plus longue des réacteurs et de leur énergie sans carbone à l’ère du changement climatique. Mais les écologistes et autres critiques mettent en garde contre les risques de sécurité liés aux failles sismiques à proximité et aux tonnes de combustible nucléaire usé sur le site, ainsi qu’aux coûts futurs potentiels qui pourraient peser sur les contribuables.

Ralph Cavanagh du Conseil de défense des ressources naturelles, l’un des groupes qui a négocié et signé l’accord de fermeture de l’usine d’ici 2025, a souligné le libellé du projet de loi qui permettrait à PG&E de rechercher des fonds publics pour payer des coûts de rénovation encore inconnus. pour une durée de fonctionnement plus longue.

Cavanagh a déclaré que cela équivalait à un “chèque en blanc” risqué pour le service public, et il a déclaré que son groupe s’opposerait à l’accord.

Il a également souligné le libellé du projet de loi qui stipule qu’une durée de vie plus longue de la centrale “peut être nécessaire” pour améliorer la fiabilité de l’alimentation à l’échelle de l’État, ce qui, selon lui, confirme les plaintes du NRDC et d’autres selon lesquelles aucune analyse détaillée n’a été effectuée pour conclure que les réacteurs sont nécessaire au-delà de 2025. Il ordonne également aux régulateurs des services publics de l’État de mener une étude pour déterminer si l’alimentation de Diablo Canyon est nécessaire au-delà de cette date.

Le projet de loi appelle à prolonger la durée de vie de l’usine pour améliorer la fiabilité, mais “l’étude n’a pas encore été faite” pour soutenir cela, a déclaré Cavanagh.

La centrale située sur la côte à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco produit 9 % de l’électricité des quelque 40 millions d’habitants de la Californie. La législation prévoit également un prêt remboursable de 1,4 milliard de dollars pour PG&E, et l’État a précédemment réservé jusqu’à 75 millions de dollars pour prolonger l’exploitation des centrales électriques plus anciennes dont la fermeture est prévue.

Le débat a laissé PG&E dans une position délicate, évaluant la possibilité d’une durée plus longue tout en continuant à planifier la fermeture et le démantèlement de l’usine comme prévu.

Pour maintenir l’usine en marche, Newsom essaie de trouver un moyen de dénouer l’accord de fermeture de 2016 convenu par les écologistes, les syndicats des travailleurs de l’usine et le service public. La décision de fermer l’usine a également été approuvée par les régulateurs des services publics de Californie, la législature et le gouverneur démocrate de l’époque, Jerry Brown.

Les législateurs se sont plaints d’avoir été bousculés à la fin de la session de deux ans avec un plan extrêmement complexe, qui devrait être voté en milieu de semaine.

Le sénateur d’État John Laird, un démocrate de Santa Cruz dont le district comprend l’usine, a évoqué la semaine dernière la possibilité que l’Assemblée législative approuve un projet de loi simplifié qui ne fournirait à PG&E que ce qui est “absolument nécessaire” pour que le service public demande un financement fédéral. .

Pour postuler au programme fédéral de 6 milliards de dollars avant la date limite du 6 septembre, Diablo Canyon a besoin d’une législation de l’État pour montrer qu’il a la possibilité de poursuivre ses opérations au-delà de sa fermeture prévue.

Laird a déclaré qu’il examinait le compromis, mais a déclaré qu’il semblait répondre à bon nombre de ses préoccupations, notamment un calendrier plus agressif pour développer les énergies renouvelables et fixer un plafond de cinq ans sur la poursuite des opérations.

Même s’il est approuvé, un résumé du projet de loi de compromis publié par le Bureau des défenseurs publics de l’État a déclaré que les régulateurs des services publics de l’État pourraient annuler la durée prolongée à une date ultérieure s’il y a un manque de dollars fédéraux, si les besoins en capital dépassent 1,4 milliard de dollars ou si suffisamment de nouvelle énergie sans carbone est mise en ligne pour rendre les réacteurs inutiles.

Laird a refusé de spéculer sur les chances d’adoption du projet de loi.

“Tout le monde le lit et essaie de prendre sa décision individuelle”, a-t-il déclaré.

Michael R. Blood, l’Associated Press