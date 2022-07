Gouverneur: la recherche des victimes des inondations du Kentucky pourrait prendre des semaines

JACKSON, Ky. (AP) – Le gouverneur du Kentucky a déclaré que cela pourrait prendre des semaines pour trouver toutes les victimes des inondations soudaines qui ont tué au moins 16 personnes lorsque des pluies torrentielles ont inondé les villes des Appalaches.

D’autres tempêtes de pluie sont prévues dans les prochains jours alors que les équipes de secours poursuivent leur lutte pour pénétrer dans les zones durement touchées, certaines d’entre elles parmi les endroits les plus pauvres d’Amérique.

La pluie a cessé tôt vendredi après que certaines parties de l’est du Kentucky aient reçu entre 8 et 10 1/2 pouces (20-27 centimètres) en 48 heures. Mais certaines voies navigables ne devraient pas culminer avant samedi et le gouverneur Andy Beshear a averti que le nombre de morts pourrait encore augmenter.

“D’après tout ce que nous avons vu, nous pouvons mettre à jour le nombre de personnes que nous avons perdues au cours des prochaines semaines”, a déclaré Beshear. “Dans certaines de ces zones, il est difficile de savoir exactement combien de personnes étaient là.”

Patricia Colombo, 63 ans, de Hazard, Kentucky, s’est retrouvée bloquée lorsque sa voiture a calé dans les eaux de crue sur une route nationale. Colombo a commencé à paniquer lorsque l’eau a commencé à se précipiter. Bien que son téléphone soit mort, elle a vu un hélicoptère au-dessus de sa tête et lui a fait signe de descendre. L’équipage de l’hélicoptère a communiqué par radio avec une équipe au sol qui l’a mise en sécurité.

Colombo a passé la nuit chez son fiancé à Jackson et ils ont dormi à tour de rôle, vérifiant à plusieurs reprises l’eau avec des lampes de poche pour voir si elle montait. Bien que sa voiture ait été une perte, Colombo a déclaré que d’autres avaient eu pire dans une région où la pauvreté est endémique.

«Beaucoup de ces personnes ne peuvent pas récupérer ici. Ils ont des maisons à moitié sous l’eau, ils ont tout perdu », a-t-elle déclaré.

C’est le dernier d’une série de déluges catastrophiques qui ont frappé certaines parties des États-Unis cet été, y compris Saint-Louis plus tôt cette semaine et encore vendredi. Les scientifiques préviennent que le changement climatique rend les catastrophes météorologiques plus fréquentes.

Alors que les pluies ont frappé les Appalaches cette semaine, l’eau a dévalé les collines et dans les vallées et les creux où elle a gonflé les ruisseaux et les ruisseaux traversant les petites villes. Le torrent a englouti des maisons et des commerces et saccagé des véhicules. Des glissements de terrain ont bloqué certaines personnes sur des pentes abruptes.

Des équipes de secours soutenues par la Garde nationale ont utilisé des hélicoptères et des bateaux pour rechercher les disparus. Beshear a déclaré vendredi qu’au moins six enfants figuraient parmi les victimes et que le nombre total de vies perdues pourrait plus que doubler à mesure que les équipes de secours atteindraient davantage de zones. Parmi les personnes décédées, il y avait quatre enfants de la même famille dans le comté de Knott, a déclaré vendredi le coroner du comté.

Le président Joe Biden a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux qu’il s’était entretenu vendredi avec Beshear et avait offert le soutien du gouvernement fédéral. Biden a également déclaré une catastrophe fédérale pour diriger l’argent de secours vers plus d’une douzaine de comtés du Kentucky.

L’inondation s’est étendue à l’ouest de la Virginie et au sud de la Virginie-Occidentale.

Le gouverneur Jim Justice a déclaré l’état d’urgence pour six comtés de Virginie-Occidentale où les inondations ont abattu des arbres, des pannes de courant et bloqué des routes. Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a également fait une déclaration d’urgence, permettant aux responsables de mobiliser des ressources dans le sud-ouest inondé de l’État.

Plus de 20 000 clients des services publics dans le Kentucky et près de 6 100 en Virginie sont restés sans électricité vendredi soir, a rapporté poweroutage.us.

Selon les scientifiques, les événements de pluie extrême sont devenus plus fréquents à mesure que le changement climatique fait cuire la planète et modifie les conditions météorologiques. C’est un défi croissant pour les responsables lors de catastrophes, car les modèles utilisés pour prédire les impacts des tempêtes sont en partie basés sur des événements passés et ne peuvent pas suivre les inondations soudaines et les vagues de chaleur de plus en plus dévastatrices comme celles qui ont récemment frappé le nord-ouest du Pacifique et le sud des plaines.

“C’est une bataille d’extrêmes qui se déroule actuellement aux États-Unis”, a déclaré Jason Furtado, météorologue à l’Université de l’Oklahoma. « Ce sont des choses auxquelles nous nous attendons à cause du changement climatique. … Une atmosphère plus chaude contient plus de vapeur d’eau et cela signifie que vous pouvez produire davantage de fortes pluies.

Le déluge est survenu deux jours après que des pluies record autour de Saint-Louis ont chuté de plus de 31 centimètres et tué au moins deux personnes. Le mois dernier, de fortes pluies sur la neige des montagnes du parc national de Yellowstone ont déclenché des inondations historiques et l’évacuation de plus de 10 000 personnes. Dans les deux cas, les inondations de pluie ont largement dépassé les prévisions des prévisionnistes.

Les eaux de crue qui ont fait rage dans les Appalaches ont été si rapides que certaines personnes piégées dans leurs maisons n’ont pas pu être immédiatement atteintes, a déclaré le juge exécutif du comté de Floyd, Robbie Williams.

Juste à l’ouest, dans le comté de Perry durement touché, les autorités ont déclaré que certaines personnes étaient toujours portées disparues et que presque tout le monde dans la région avait subi des dommages.

“Nous avons encore beaucoup de recherches à faire”, a déclaré Jerry Stacy, directeur de la gestion des urgences du comté.

Plus de 330 personnes ont cherché refuge, a déclaré Beshear. Et avec des dommages matériels si importants, le gouverneur a ouvert un portail en ligne pour les dons aux victimes.

Beshear a prédit qu’il faudrait plus d’un an pour reconstruire complètement.

Vendredi, le gouverneur a pu observer les inondations à bord d’un hélicoptère.

“Des centaines de maisons, des terrains de balle, des parcs, des entreprises sous plus d’eau que je pense qu’aucun d’entre nous n’en a jamais vu dans cette région”, a déclaré le gouverneur. « Absolument infranchissable à de nombreux endroits. Juste dévastateur.

Des portions d’au moins 28 routes nationales du Kentucky ont été bloquées en raison d’inondations ou de glissements de terrain, a déclaré Beshear. Des équipes de secours en Virginie et en Virginie-Occidentale ont travaillé pour atteindre les personnes là où les routes n’étaient pas praticables.

Brown a rapporté de Billings, Montana. Les contributeurs incluent Rebecca Reynolds à Louisville, Kentucky ; Timothy D. Easley à Jackson, Kentucky, et Sarah Brumfield à Silver Spring, Maryland.

Dylan Lovan, Bruce Schreiner et Matthew Brown, Associated Press